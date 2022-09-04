İsrail, Boeing 747 ve diğer dört motorlu uçakları yasaklıyor

İsrail, önümüzdeki yıl Boeing 747 ve benzeri dört motorlu uçakları yasaklayacak. Gerekçe çevre ve gürültü kirliliğini azaltma çabası.

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Havalimanlarının bağlı olduğu daire, çevre konusundaki kaygılar nedeniyle bu uçak tiplerinin 31 Mart 2023’ten itibaren kullanılmayacağını açıkladı. Dört motorlu uçaklara sadece istisnai durumlarda özel izin verilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı’na büyük uçakları 2023 yazından itibaren indiremeyeceklerini de bildirdiklerini duyurdu.

Bu kısıtlama daha çok kargo uçakları için çünkü çoğu havayolu şirketi 747’leri ve dört motorlu diğer uçakları İsrail’e uçarken kullanmayı bırakmıştı.

El Al Hava Yolları 747 filosunu emekli edip uzun uçuşlarda iki motorlu Boeing 777 ve 787’leri kullanmaya başlamıştı. Rakipleri de Ben Gurion uçuşlarında bu uçakları veya Airbus kullanıyor.

Boeing 747’ler ağırlıklı olarak kargo taşımacılığında kullanılıyor.