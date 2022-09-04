YKS ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül’de

2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi’ne göre ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül’de olacak.

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Yükseköğretim Kurulu’nun açıklamasına göre adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından girecek.

Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Ek yerleştirme için ücretlerse ise 14 Eylül’de ödenecek.

Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar, 25-28 Eylül’de elektronik olarak kaydolabilecek.

Ek yerleşenlerin üniversitedeki kayıtlarıysa 26-30 Eylül’de olacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.