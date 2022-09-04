Meteoroloji’den dört il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iki il için sarı (Giresun, Trabzon) iki il için de (Rize, Artvin) turuncu kodlu uyarı yayınladı. Belirtilen bölgelerdeki yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Fotoğraf: MGM

Türkiye’nin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevreleri ile akşam saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli çevreleri ile Sakarya’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli, Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, bugün özellikle öğle saatlerinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle Rize ve Artvin illerimiz için Turuncu uyarı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın yağışlar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz” denildi.

Diğer yerler için az bulutlu ve açık bir hava tahmini var.