Akşam Postası / 4 Ekim 2023

İYİ Parti’li Poyraz’dan ‘yargıda yeni yapılanma’ uyarısı

İYİ Parti Antalya Milletvekili ve hukukçu Uğur Poyraz, Meclis’te yaptığı konuşmada İYi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik başlatılan ve kapanan ‘FETÖ soruşturmasını’ gündeme getirdi. Poyraz, yargıdan bazı isimler vererek ‘yeni yapılanma’ uyarısı yaptı.

Erdoğan enfeksiyon kaptı: Programlar iptal

Gribal enfeksiyon kaptığı bildirilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılması planlanan yurt dışındaki programları iptal edildi.

ABD’li banka: Faiz 500 baz puan artırılacak

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın (MB) ekim ayında 500 baz puan faiz artışı yapmasını beklediğini kaydetti.

Türkiye’nin dış ticaret açığı eylülde 5 milyar dolar oldu

Türkiye’nin dış ticaret açığı geçen eylülde yılın aynı ayına göre yüzde 48,1 azalışla 5 milyar dolar oldu.

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor.

Halk TV’ye Altın Portakal ve Ayşenur Arslan cezası

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gazeteci Ayşenur Arslan’ın ve yönetmen Ezel Akay’ın sözlerini gerekçe göstererek Halk TV’ye para ve program durdurma cezası verdi. Karara RTÜK üyeleri İlhan Taşçı ile Tuncay Keser karşı oy verdi.

Freedom House raporu: Türkiye’de internet özgürlüğü ‘istikrarlı bir şekilde’ geriliyor

ABD merkezli insan hakları kuruluşu Freedom House’un 2023 raporunda, Türkiye yine internetin özgür olmadığı ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye, EURO 2028 adaylığından çekildi

UEFA, Türkiye’nin EURO 2028 adaylığından çekildiğini, İtalya ile EURO 2032’yi ortaklaşa düzenleme başvurusununsa değerlendirmeye alındığını duyurdu.

Türkiye’de muhtemel eğitim süresi 18,2 yıl oldu

Türkiye’de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2022’de 18,2 yıl oldu.

Bakan Koca, aşı tutumunu değiştirmedi: Türkiye küresel propaganda sahası değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19’un yeni varyantına karşı toplu aşılama olmayacağı sözlerini yineledi.

Üç çocuğa mezar olan cemevi inşaatının temelini vali atmış

Üç çocuğun içinde boğulduğu İstanbul Sancaktepe’deki cemevi inşaatı temelinin, yaklaşık iki ay önce İstanbul Valisi Davut Gül, AKP’li Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ca atıldığı ortaya çıktı.

İran’da bir kadın ahlak polisi tarafından dövülerek komaya sokuldu

İnsan hakları örgütü Hengaw, 16 yaşındaki Armita Garawand’ın ‘örtünme kurallarına’ uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından ‘ciddi fiziksel saldırıya’ maruz kaldığını açıkladı. Genç kadın komada.