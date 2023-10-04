Erdoğan enfeksiyon kaptı: Programlar iptal

Gribal enfeksiyon kaptığı bildirilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılması planlanan programlar iptal edildi.

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Erdoğan’ın 5 Ekim’de İspanya’da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu’nun 3’üncü Zirvesi’ne katılması planlanıyordu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile 28 Eylül’de telefonda görüşen Erdoğan, Granada’daki toplantıya katılacağını iletmişti. Söz konusu Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında ana gündemin Dağlık Karabağ krizi ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının oluşturması bekleniyor.

Gribal enfeksiyon kaptığı bildirilen Erdoğan, bunlara ve Türkiye’deki etkinliklere katılamayacak.

DW Türkçe’den Kıvanç El’in haberine göre Erdoğan’ın bugün yapılacak AKP Grup toplantısı ve 5 Ekim’deki İspanya’nın Granada kentinde ki toplantıları yaşadığı rahatsızlık nedeniyle iptal edildi.

Erdoğan’ın dün akşam saatlerinde gribal enfeksiyon geçirdiği, kendisinin İspanya seyahatini ertelemek istememesine karşın hafta sonu düzenlenecek parti kongresi düşünülerek, doktorların tavsiyesi ile söz konusu programın ertelendiği belirtildi. AKP’nin 4’üncü Olağanüstü Büyük Kongresi cumartesi günü Ankara’da yapılacak.