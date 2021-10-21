Erdoğan basın toplantısında uyuyakalmış

Angola televizyonunda yer alan görüntülerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, üç gün önceki ziyareti sırasındaki bir basın toplantısında uyuyakaldığı görülüyor.
Erdoğan, Afrika ziyaretleri kapsamında gittiği Angola’da Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço’yla görüşmüş, ardından da ortak basın toplantısı düzenlemişti.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Erdoğan’ın, gazeteci veya tercüman olduğu anlaşılan bir kişi konuşurken gözlerinin yavaşça kapandığı, başının yere doğru eğildiği görülüyor.