ABD’li banka: Faiz 500 baz puan artırılacak

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın (MB) ekim ayında 500 baz puan faiz artışı yapmasını beklediğini kaydetti.

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Morgan Stanley, Türkiye’yle ilgili bir rapor yayınladı.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre banka, ekim ayında MB’den 500 baz puanlık faiz artışı bekliyor.

Bankanın raporunda ayrıca, faiz oranının 2024’ün ikinci çeyreğinde yüzde 40 olacağının beklendiği belirtildi: “Yüksek enflasyon eğilimi ve düzenlemelere olan bağımlılığı azaltmaya yönelik politika tercihi göz önüne alındığında, Kasım ayında 250 baz puanlık bir artış daha yaparak yüzde 37,5’e yükseltmeyi öngörüyoruz. Yerel seçimler sıkılaştırma sürecini yavaşlatarak enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risklere işaret edebilir ancak marttan sonra daha fazla sıkılaştırma öngörüyoruz ve nihai faiz oranını 2024 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 40 olarak tahmin ediyoruz.”

Politika faizi şu an yüzde 30. Bir sonraki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 26 Ekim’de düzenlenecek.

Ne olmuştu?

İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’ ve Merkez Bankası’nın da faiz artırması bekleniyordu. Faiz artışı ilk iki toplantıda yapılsa da bu ekonomistlerce yetersiz ve eksik bulunmuştu. Bu da yabancı yatırımcıda soru işaretlerinin devam etmesine neden olmuştu.

Buna rağmen 24 Ağustos’taki 750 baz puanlık artış beklentilerin üzerinde gelerek piyasalarca olumlu bulunmuştu. Benzer yorumlar, eylüldeki toplantıda yapılan 500 baz puanlık artış için de yapılmıştı.

Yine de döviz ihtiyacı sürüyor. Bundan dolayı Şimşek yönünü önce Körfez’e, sonra Batı’ya çevirmişti. Şimşek’in bu ay içerisinde uluslararası yatırımcılar ve kurumlarla görüşmek için Fas, Britanya ve Fransa’ya; ardından da yeniden Körfez ülkelerine gitmesi bekleniyor.