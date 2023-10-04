İran’da bir kadın ahlak polisi tarafından dövülerek komaya sokuldu

İnsan hakları örgütü Hengaw, 16 yaşındaki Armita Garawand’ın ‘örtünme kurallarına’ uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından ‘ciddi fiziksel saldırıya’ maruz kaldığını açıkladı. Genç kadın komada.

Fotoğraf: İran devlet medyası

The Guardian’ın aktardığına göre Hengsaw, İran’ın başkenti Tahran’da yaşayan Garawand’ın ahlak polisi tarafından dövülerek komaya sokulduğunu duyururken devlet medyasıysa, Garawand’ın metroda kan basıncının düşmesiyle bayılıp kafasını çarptığını iddia etti.

Devlet medyası, Garawand’ın arkadaşları tarafından metrodan çıkartıldığı ve yerde hareketsiz yattığı görüntüleri paylaştı. Ancak trenin içerisinde neler olduğu paylaşılmadı.

Hükümetin resmi haber ajansı da, Garawand’ın ebeveynleriyle yaptığını belirttiği bir röportaj yayınladı. Röportajda ebeveynler Garawand’ın saldırıya uğramadığını açıkladı: “Bütün videoları inceledik ve bu olayın bir kaza olduğu bizim açımızdan kanıtlandı. Vatandaşlarımızdan çocuğumuzun iyileşmesi için dua etmelerini rica ediyoruz.”

İranlı yetkililer geçmişte, birçok kez çeşitli kişilerle zorla röportaj yapmıştı.

Hastaneye giderek olayı haberleştirmeye çalışan Shargh gazetesinden bir gazeteci de kısa süreliğine gözaltında tutuldu. Hastaneye erişim daha sonra polis tarafından kısıtlandı.

Mahsa Amini’nin ölümü

Geçtiğimiz sene Mahsa Amini, örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından tutuklanmış ve ardından komaya girerek hayatını kaybetmişti. Polisin açıklamasında Amini’nin ahlak polisi tarafından tutuklanan başka kadınlarla beklerken hastalandığı iddia edilmişti. Ailesiyse bunu reddetmişti.

Amini’nin ölümünden bu yana devlet sansürünün düzeyi arttı ve Amini’nin akıbeti hakkında haber yapan iki gazeteci, ‘dış güçlerle gizli anlaşma yapmakla’ suçlanarak hapse atıldı.

Bazı gazeteler de kapatılmıştı.

Amini’nin ölümü, İran’da geniş çaplı protestoların düzenlenmesine neden olmuştu.