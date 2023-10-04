Halk TV’ye Altın Portakal ve Ayşenur Arslan cezası

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gazeteci Ayşenur Arslan’ın ve yönetmen Ezel Akay’ın sözlerini gerekçe göstererek Halk TV’ye para ve program durdurma cezası verdi. Karara RTÜK üyeleri İlhan Taşçı ile Tuncay Keser karşı oy verdi.

Fotoğraf: Halk TV

Söz konusu cezayı Twitter’dan duyuran Taşçı, şunları yazdı.

*RTÜK, Ayşenur Arslan’ın Medya Mahallesi programındaki İçişleri Bakanlığına yönelik terör saldırısıyla ilgili sözleri nedeniyle Halk TV’ye ‘terörün amacına hizmet’ savıyla yüzde 5 para, beş kez de program durdurmasına oy çokluğuyla karar verdi.

*Savcılığın bile Ayşenur Arslan’ın sözleri nedeniyle ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktığı ve ‘suç‘ belirlemesi yapmadığı bir ortamda RTÜK, ‘terör eyleminin, terörün amaçlarına hizmet’ edildiği ‘suçunu‘ tespit etmesi oldukça manidar. Kraldan çok kralcılığın son örneği!

*RTÜK ayrıca Halk TV’ye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 60. Altın Portakal Film Festivali’nden ‘Kanun Hükmü‘ belgeseli nedeniyle çekilmesini eleştiren yönetmen Ezel Akay’ın sözleri nedeniyle de ‘eleştiri sınırını aşmaktan‘ yüzde 3 para cezasına oy çokluğuyla karar verdi.

3- RTÜK ayrıca Halk TV’ye Kültür ve Turizm Bakanlığının 60. Altın Portakal Film Festivalinden “Kanun Hükmünde” belgeseli nedeniyle çekilmesini eleştiren yönetmen Ezel Akay’ın sözleri nedeniyle de “eleştiri sınırını aşmaktan” yüzde 3 para cezasına oyçokluğuyla karar verdi. — İlhan Taşcı (@ilhantasci) October 4, 2023

Arslan’a gözaltı

Halk TV’deki ‘Medya Mahallesi’ programında gazeteci Ayşenur Arslan, Ankara’daki bombalı saldırıda saldırganların kolay bir şekilde İçişleri Bakanlığı’nın önüne kadar gelmesini sorgularken şunları demişti:

*Belki o kendisini patlattı denilen kişi, terörist, üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan… Efendim ‘İşte bir PKK’lı teröristin öcünü alıyorlardı.’ Yahu hiçbir şey yapamadan ölünmez. Her şey bana sorarsanız aykırı. Durup dururken kendisini patlatmış…

*Ama esas olarak bu benim -hem çok film izlerim hem de Türkiye’de yaşıyorum- aklıma takılan şeylerden birisiydi. İddia da edemem elbette. Bir fantezi olarak görüp geçin. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek… Neden Ankara’da bir araba… O kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız, düz kontak yapacaksınız, bombayı (yükleyip) gideceksiniz. Ankara’da bunu yapmak varken neden Kayseri’de birini öldürerek (yapıyorsun)…

Arslan, bu sözleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış; ifade veren Arslan daha sonra serbest bırakılmıştı.