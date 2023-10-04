Üç çocuğa mezar olan cemevi inşaatının temelini vali atmış

Üç çocuğun içinde boğulduğu İstanbul Sancaktepe’deki cemevi inşaatı temelinin, yaklaşık iki ay önce İstanbul Valisi Davut Gül, AKP’li Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ca atıldığı ortaya çıktı.

Cemeviniyse İstanbul Valiliği ile Sancaktepe Belediyesi yapıyor.

Fotoğraf: Twitter

Sancaktepe’de kaybolan yedi yaşındaki Berat, dokuz yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedeni, Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak’taki cemevi inşaatının yağmur suyuyla dolu temelinde bulunmuştu.

‘İhmal üç çocuğumu aldı yuttu’

Çocukların babası Ayvaz Sağın, inşaat alanında herhangi bir önlem alınmadığını belirterek olayın ihmalden kaynaklandığını söylemişti. İnşaat alanının bir tarafının açık olduğunu dile getiren Sağın, “3-4 metre bir yer açık, bir de 10-12 metre arası bir yer açık. Başında da kimse yok” demiş; ihmalleri şöyle anlatmıştı: “İhmal var. Çocuğun boğulduğu yerde ne bir önlem var ne bir güvenlik var. Su dolmuş, etraf çamur. Okulun dibinde, okula 60 metre var yok, öğrencilerin geçtiği bir yol. Sırf benim çocuğum için değil, herkesin çocuğu için orada bir ihmal var. Oradaki ihmal olmasa belki benim 3 çocuğum şu an hayattaydı. İhmal üç çocuğumuzu aldı yuttu.”

İnşaat valilik ve belediyeye ait

Söz konusu cemevi inşaatıysa İstanbul Valiliği ve AKP’li Sancaktepe Belediyesi’ne ait. İnşaatın temeliyse 30 Temmuz’da İstanbul Valisi Davut Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün katılımıyla atılmıştı. Valiliğin Twitter hesabından da şu paylaşım yapılmıştı: “Sancaktepe’de Valiliğimiz ve ilçe belediyesince ortaklaşa inşa edilecek Hilal Mahallesi Birlik Cemevi Temel Atma Töreni Valimiz Davut Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün katılımı ile gerçekleştirildi.”