Bakan Koca, aşı tutumunu değiştirmedi: Türkiye küresel propaganda sahası değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19’un yeni varyantına karşı toplu aşılama olmayacağı sözlerini yineledi.

Aşı konusunda ısrarcı olan bilim insanlarınınsa ‘konuyu saptırdığını’ öne sürdü: “Covid-19 için mevcut kişisel tedbirler dışında yeni bir tedbir asla söz konusu değil. Türkiye, küresel propagandanın uygulama sahası olmayacak. Türkiye, sağlık konusunda da tam bağımsızdır.“

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X hesabından açıklama yapan Koca salgın konusunun saptırıldığını ve ısrarlı beyanların bilimsel olmadığını öne sürdü: “Covid-19 salgını başladığında aşı çalışmalarının tamamını yakından takip ettik ve kendi aşımızı da en kısa sürede geliştirip üretmeye çalıştık. Sonunda Turkovac da ortaya çıktı. O dönemde hızla ülke sathında bir aşılama kampanyası yürüttük ve sonuçta çok başarılı olduk. Hayatını kaybeden sağlık çalışanı haberleri çok sıktı. Sağlık çalışanları aşılandıktan sonra bu ölümler çok azaldı. Salgının direncini kırmak için aşı o zaman elzemdi. Virüsle ilk defa karşılaşıyorduk ve bağışıklık sistemimizin virüsü tanıması gerekiyordu. Çok işe yaradı aşılama kampanyamız. Virüs bir RNA virüsü olduğu için çeşitli mutasyonlar geçirdi, virülansı yani hasta etme gücü azaldı. Ya Covid geçirdik ya aşılandık ya da her ikisi birlikte oldu ve sonuçta bünyelerimiz virüsü tanır hale geldi. Virüsün de etkisi azaldı. Mutasyona göre yeni aşılar geliştirilmeye çalışılıyor. Bu normaldir.”

Koca’ya göre bu aşamadan sonra toplu aşı ısrarı bir ‘propaganda’: “Toplu aşılamaya kesinlikle ihtiyaç duyulmayan bir dönemdeyiz. Biz gerekli olduğunda gerekeni yaptık. Kapanma gibi toplu tedbirler artık söz konusu değil. Açıkça söylüyorum: Covid-19 için mevcut kişisel tedbirler dışında yeni bir tedbir asla söz konusu değil. Türkiye, küresel propagandanın uygulama sahası olmayacak. Türkiye, sağlık konusunda da tam bağımsızdır. Covid-19 aşısının yeniden toplu olarak yapılmasını gerektiren, bilimin teyit ettiği bir durum yoktur. Sağlık ve bilim pazarlamanın alanına dâhil değildir.”