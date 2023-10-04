Saldırıya uğrayan doktor kalp krizi geçirdi: Durumu kritik

TİP’in ‘Özgürlük Yürüyüşü’, muhtelif nedenlerle Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’ ile aynı ilgiyi görmeyecek. Bunun pek önemi yok; müesses muhalefetin yüzü kızarmadan ‘2028 seçimlerinden’ söz edebildiği koşullarda, birilerinin halkın içinde siyaset yapıyor oluşuna, yollara düşmesine, çaba harcamasına tanık olmak çoğumuza iyi geliyor ve gelecek