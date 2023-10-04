Yanardağ Gezi tutuklularını hatırlattı: Onları bırakarak çıkmaktan utanıyorum

Tahliye edilen, Gezi davasından cezaevinde kalan tutukluları hatırlatarak, “Çok öfkeliyim, onları içeride bırakarak çıkmaktan utanıyorum” dedi.

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AKP’li Galip Ensarioğlu’nun avukatlarıyla görüştürülmeyen PKK lideri Öcalan’la ilgili “Devlet sürekli görüşüyor” sözlerini eleştirdiği için 100 gün önce tutuklanan Yanardağ hakim bugün karşısına çıkmıştı. Yanardağ’a tahliye ve 2.5 yıl hapis ceza verilmişti.

Yanardağ akşam saatlerinde tutuklu olduğu Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi. Tele1’de yer alan habere göre Yanardağ’ın ilk açıklaması şöyle:

“Sevdiklerime kavuştum. Mutluyum, ama derin bir yara var. Can var içeride, Tayfun var içeride, Osman var içeride, rehin alınmış gibi imha edilmeye çalışılıyorlar. Gezi direnişi için ortaya bir yasa koydular. Düşünce özgürlüğünü kısıtlamaya çalışıyorlar. Bu mahkeme bir hesaplaşma mahkemesidir. Ben kendimi değil basın ve ifade özgürlüğünü, kişi haklarını savunmaya çalıştım

Osman Kavala altı yıldır sessiz sedasız soylu bir direnişte. Tayfun Kahraman, Can Atalay aynı şekilde. Onları içeride bırakarak çıkmaktan utanıyorum.”