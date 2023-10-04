Türkiye’nin dış ticaret açığı eylülde 5 milyar dolar oldu

Türkiye’nin dış ticaret açığı geçen eylülde yılın aynı ayına göre yüzde 48,1 azalışla 5 milyar dolar oldu.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 0,3 oranında artışla 22 milyar 670 milyon dolar, ithalat yüzde 14,1 oranında azalışla 27 milyar 658 milyon dolar oldu. Buna göre, Türkiye’nin dış ticaret açığı eylülde yıllık yüzde 48,1 azalışla 5 milyar dolara ulaştı.

Ocak-Eylül dönemindeyse, ihracat yüzde 0,3 oranında azalışla 187 milyar 464 milyon dolar, ithalat yüzde 1,3 oranında artışla 274 milyar 755 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre ihracat, yüzde 0,3 oranında artarak 22 milyar 670 milyon dolar, ithalat, yüzde 14,1 oranında azalarak 27 milyar 658 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 8,2 oranında azalarak 50 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Öte ayndan, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat, yüzde 0,3 oranında azalarak 187 milyar 464 milyon dolar, ithalat, yüzde 1,3 oranında artarak 274 milyar 755 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 0,6 oranında artarak 462 milyar 219 milyon dolar oldu.

Son 12 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat, yüzde 0,4 oranında artarak 253 milyar 535 milyon dolar, ithalat, yüzde 5,1 oranında artarak 367 milyar 224 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 3,1 oranında artarak 620 milyar 759 milyon dolar olarak gerçekleşti.