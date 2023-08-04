Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 4 Ağustos 2023

İmamoğlu’ndan yerel seçimde ‘ilçeleri kazanma’ mesajı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul’un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz” dedi.

Ankara: İYİ Parti ve CHP seçmeni Mansur Yavaş’ı istiyor

ORC Araştırma’nın anketine göre hem İYİ Partili hem de CHP’li seçmenlerin çoğunluğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ikinci dönemde de görmek istiyor.


Kadınlar: İlaçla kürtaj da bir hak!

İzmir: Seçmen tercihinde Ali Engin ve Tunç Soyer kafa kafaya

Mersin: CHP’lilerin büyük çoğunluğu Vahap Seçer’i istiyor

Antalya: Muhittin Böcek, seçmen tercihinde sonda

Barış Pehlivan’ın denetimli serbestlik talebi reddedildi

Gazeteci Barış Pehlivan’ın denetimli serbestlik başvurusu kabul edilmedi.

Akbelen’de eylemcilerin su tankeri alana alınmadı

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı ağaçlarını korumaya çalışan eylemcilerin su tankeri nöbet tutulan alana alınmadı.

Mevduat faizlerinde düşüş sürüyor

Bankaların vadeli mevduat hesaplarına uyguladığı faizde düşüş sürüyor. Üç aya kadar vadeli hesaplarda ortalama mevduat faizi yüzde 30’un altına indi.

HSBC, dolar/TL beklentisini yükseltti

Britanya merkezli banka HSBC, 2023 sonu için dolar/TL beklentisini 27’den 29’a çıkardı. 2024 sonu içinse bankanın beklentisi 32.

Tesla, elektrikli araç satışlarında ‘gizli lider’

Türkiye’de mayısta Model Y teslimatlarına başlayan ABD’li elektrikli araç devi Tesla, üç ayda 2 bin adetten fazla araçla elektrikli araba satışlarında lider oldu.

SON HABERLER

2023’ün Sürdürülebilir Yaşam Trendleri

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik adımlar sayesinde bizim ve gezegenimiz için çok daha serin ve aydınlık bir gelecek inşa etmek mümkün. O halde siz de sürdürülebilir yaşam trendlerine ayak uydurun, geleceğe birlikte adım atalım.

Akşam Postası / 4 Ağustos 2023

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