Akşam Postası / 4 Ağustos 2023

İmamoğlu’ndan yerel seçimde ‘ilçeleri kazanma’ mesajı
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul’un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz” dedi.
Ankara: İYİ Parti ve CHP seçmeni Mansur Yavaş’ı istiyor
ORC Araştırma’nın anketine göre hem İYİ Partili hem de CHP’li seçmenlerin çoğunluğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ikinci dönemde de görmek istiyor.
İzmir: Seçmen tercihinde Ali Engin ve Tunç Soyer kafa kafaya
Mersin: CHP’lilerin büyük çoğunluğu Vahap Seçer’i istiyor
Antalya: Muhittin Böcek, seçmen tercihinde sonda
Barış Pehlivan’ın denetimli serbestlik talebi reddedildi
Gazeteci Barış Pehlivan’ın denetimli serbestlik başvurusu kabul edilmedi.
Akbelen’de eylemcilerin su tankeri alana alınmadı
Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı ağaçlarını korumaya çalışan eylemcilerin su tankeri nöbet tutulan alana alınmadı.
Mevduat faizlerinde düşüş sürüyor
Bankaların vadeli mevduat hesaplarına uyguladığı faizde düşüş sürüyor. Üç aya kadar vadeli hesaplarda ortalama mevduat faizi yüzde 30’un altına indi.
HSBC, dolar/TL beklentisini yükseltti
Britanya merkezli banka HSBC, 2023 sonu için dolar/TL beklentisini 27’den 29’a çıkardı. 2024 sonu içinse bankanın beklentisi 32.
Tesla, elektrikli araç satışlarında ‘gizli lider’
Türkiye’de mayısta Model Y teslimatlarına başlayan ABD’li elektrikli araç devi Tesla, üç ayda 2 bin adetten fazla araçla elektrikli araba satışlarında lider oldu.