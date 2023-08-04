HSBC, dolar/TL beklentisini yükseltti

Britanya merkezli banka HSBC, 2023 sonu için dolar/TL beklentisini 27’den 29’a çıkardı. 2024 sonu içinse bankanın beklentisi 32.

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BloombergHT’nin haberine göre banka, müşterilerine gönderdiği analizde dış ticaret açığındaki hızlı büyüme ve enflasyondaki yukarı ivmeye dikkat çekti.

Bankanın analizine göre, dış ticaretteki bu durum, döviz girişinin arttığı turizm sezonunda dahi cari dengenin yeteri kadar iyileşmeyebileceğini gösteriyor. Banka, turizm gelirlerinin kasım gibi düşeceğini bunun da TL adına risk oluşturacağını belirtti.

Enflasyon ve negatif reel faiz

Banka analizinde temmuza ilişkin enflasyon verilerini de değerlendirdi. TÜİK’e göre tüketici fiyatları geçen ay yüzde 9,49 arttı. Yıllık enflasyonsa yüzde 47,83 oldu. Buna rağmen Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 17,5.

Bankaya göre bu veriler enflasyonun yılı yüzde 60’ın üstünde tamamlayabileceği anlamına geliyor. Merkez Bankası’nın beklentisiyse yüzde 58.

Bankaya göre bu kur açısından iki yönden etkili. Bunlardan ilki reel faizler üzerindeki etkisi ve dolarizasyon riski.

Banka mevduat faizlerinin son haftalarda düştüğünü ve enflasyonun hızlanmasıyla birlikte reel faizlerdeki düşüşün TL üzerinde baskı yaratabileceğini söyledi.

Analizde ikinci olarak, dünyanın birçok yerinde dezenflasyon görülürken, Türkiye’de enflasyonun yüksek seyretmesinin reel efektif döviz kuru üzerinde yukarı doğru baskı oluşturduğu belirtildi. Banka bunun sürdürülebilir olmadığına inanıyor.