Barış Pehlivan’ın denetimli serbestlik talebi reddedildi

Gazeteci Barış Pehlivan’ın denetimli serbestlik başvurusu kabul edilmedi.

Barış Pehlivan (DHA)

31 Temmuz’da çıkartılan denetimli serbestlik düzenlemesinden faydalanmak için Bakırköy 5’inci İnfaz Hakimliği’ne avukatı Hüseyin Ersöz aracılığıyla başvuran Barış Pehlivan’ın talebi ‘denetimli serbestlik şartları oluşmadığı’ gerekçesiyle kabul edilmedi.

Avukat Ersöz, başvurunun kabul edilmemesine tepki göstererek “Cezaevi Müdürlüğü bu kanunun uygulanma şartlarını gözardı etmiş. Barış Pehlivan hakkında uygulamayacağız demiş. Kendisini kanun koyucunun yerine koymuş” dedi.

Kararın hukuka aykırı olduğunu ifade eden Ersöz bir kez daha denetimli serbestlik talebinde bulunacaklarını kaydetti.

Barış Pehlivan, üç yıl dokuz ay ceza aldığı ve altı ay hapiste kaldıktan sonra tahliye edildiği dava nedeniyle beşinci defa cezaevine gireceğini duyurmuştu.

Yeni düzenlemeyle hükmü kesinleşmiş çok ağır suçları işleyenlerin cezaevinden çıkabildiğini ifade eden Pehlivan, şöyle devam etmişti:

“Ben hüküm verilmeyen bir dava gerekçe gösterilerek cezaevine atılıyorum. Hakkım olan yasadan faydalandırılmayıp 8 aylığına açık cezaevine gireceğim gibi görünüyor. Hukuki değerlendirmede lehime bir değişiklik olmazsa 15 Ağustos’ta cezaevine teslim olacağım.”