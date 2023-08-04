Tesla, elektrikli araç satışlarında ‘gizli lider’

Türkiye’de mayısta Model Y teslimatlarına başlayan ABD’li elektrikli araç devi Tesla, üç ayda 2 bin adetten fazla araçla elektrikli araba satışlarında lider oldu.

Ama Tesla verilerini Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’yle paylaşmadığı için bu kayıtlara geçmedi.

Fotoğraf: Tesla

Ekonomim’den Aysel Yücel’in haberine göre ODMD’nin verilerinde yılın ilk yedi ayında elektrikli araç satışlarında lider MG.

Bu dönemde MG, 1697 araç satarken, bu markayı 1466 adetle Renault izledi. Mayısta teslimatlara başlayan Togg ise aynı dönemde 1435 adet satışla üçüncü sırada yer aldı. ODMD verilerine göre, Togg C segmenti elektrikli araçlarda lider oldu.

Ama ODMD verilerinden bağımsız olarak değerlendirildiğinde, 2 binden fazla satışla Türkiye’de en fazla araba satan marka Tesla oldu.

Tesla, şirket kararları doğrultusunda hiçbir ülkede otomotiv derneklerine üye değil. Bu nedenle marka, ODMD’ye satış verilerini açıklamıyor. Tesla’nın satış verileri sadece global çeyrek sonuçlar halinde açıklanıyor.