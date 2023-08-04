OECD: ‘Temel ödemeler’ konusunda en endişeliler Türk vatandaşları

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) raporuna göre ‘gıda, barınma, enerji ve borç‘ gibi temel ödemeleri yapabilmekten en çok endişe edenler Türk vatandaşları çıktı.

Giderek artan hayat pahalılığı birçok ülkede vatandaşları endişelendiriyor. Bunların başındaysa OECD raporunda göre Türkiye geliyor.

Euronews Türkçe’nin rapordan aktardığına göre Türkiye’de halkın yüzde 72’si gıda, barınma ve evlerde kullanılan enerji masraflarını karşılamaktan ve borç ödeme maliyetinin giderek artmasından endişeli. 27 ülke içinde Türkiye ilk sırada yer alırken bu ülkelerin ortalaması yüzde 47.

Türkiye’yi yüzde 67 ile Şili ve yüzde 66 ile Meksika takip ediyor.

Endişe oranının en düşük olduğu ülkelerse Danimarka ve İsviçre (yüzde 28) ile Almanya (yüzde 33) oldu.

Türkiye’de zenginler yoksullardan daha endişeli

Araştırma gelir durumuna göre endişe seviyesini de gösteriyor. Gelir durumu en düşük gelire sahip ilk %20’lik gruptan en yüksek gelire sahip son %20’lik gruba doğru sıralanıyor.

27 ülkenin 26’sında en düşük gelire sahip ilk % 20’lik grupta dört temel ihtiyacı karşılayabilmekten endişe edenlerin oranı en yüksek gelire sahip son %20’lik gruptan daha yüksek.

Bunun istisnasıysa Türkiye. Türkiye’de en yüksek gelire sahip %20’lik kesim (yüzde 70,7) en düşük gelire sahip %20’lik (yüzde 70,5) kesimden daha endişeli.