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Almanya’da camiye tehdit mektubu: Yahudilere yaptığımızı size de yapacağız

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Bramsche beldesinde bulunan bir camiye gamalı haç çizili ve Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü imzalı tehdit mektubu gönderildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camisine posta yoluyla gönderilen gamalı haç çizili mektupta, “Böyle devam edin. Yahudilere yaptığımızı size de yapacağız. O gün uzak değil” gibi tehdit içeren ifadeler yer aldı.


Bramsche DİTİB Eyüp Sultan Camisi Dernek Başkanı Ahmet Irmak, paylaştığı yazılı açıklamada, NSU imzasıyla hafta içinde bölgedeki başka bir camiye daha tehdit içerikli mektup gönderildiğini belirtti.

Posta yoluyla camilerine gelen mektubun benzerinin yaklaşık bir yıl önce de kendilerine gönderildiğini aktaran Irmak, “Bölgemizde farklı camilere benzer tehdit mektuplarının gönderilmesinden endişe duyuyoruz. İlgili kurumlardan bu olaylara karşı daha hassas yaklaşılmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Irmak, konuyu polise intikal ettirip suç duyurusunda bulunduklarını da kaydetti.

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