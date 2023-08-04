Almanya’da camiye tehdit mektubu: Yahudilere yaptığımızı size de yapacağız

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik adımlar sayesinde bizim ve gezegenimiz için çok daha serin ve aydınlık bir gelecek inşa etmek mümkün. O halde siz de sürdürülebilir yaşam trendlerine ayak uydurun, geleceğe birlikte adım atalım.