İBB ve DİSK arasında 42 yıl sonra toplu iş sözleşmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arasında, 12 Eylül 1980 darbesinden 42 yıl sonra toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Fotoğraf: İBB

İstanbul-Eyüpsultan’daki İSKİ Genel Müdürlük binasında düzenlenen törende İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu sözleşmeye imza attı.

Çalışanlar, toplu iş sözleşmesini halay çekerek kutladı.

İmamoğlu, sözleşmeye dair “Dünyadaki insani standartlara uyum sağlamak açısından, evrensel uygulamalar hangi standartlarda ise onlara erişmek adına değerli gördüğümüz, haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate indirilmesi de mevcut” dedi.

Gerekli teknik ve adaptasyon çalışmalarını dikkate alarak, geçiş tarihini 1 Mart 2024 olarak belirlediklerini ifade eden İmamoğlu, “İstanbul başta olmak üzere, tüm ülkede, benzer koşullarda çalışan tüm kadrolu veya şirket belediye çalışanlarının da bu standartlara sahip olması gereklidir” diye konuştu.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu da anlaşmanın çok önemli olduğunu belirterek, çok heyecanlı olduklarını vurguladı.