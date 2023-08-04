İmamoğlu’ndan yerel seçimde ‘ilçeleri kazanma’ mesajı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul’un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz” dedi.

Fotoğraf: İBB

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan’a kaybetmesi sonrası, partide ‘değişim’ tartışmaları başlamıştı.

İmamoğlu tartışmanın en güçlü aktörüyken, Kılıçdaroğlu sık sık ‘yola devam etme’ye dair mesajlar veriyor.

Kılıçdaroğlu ve kurmayları, 2019’da CHP’nin kazandığı belediyelerde, ikinci dönemin aynı başkanla meclis çoğunluğu kazanılarak devam etmesi gerektiğini söylüyor.

Kılıçdaroğlu, 22 Haziran’da çıktığı bir yayında İmamoğlu’yla ilgili şunları demişti: “Seçilen belediye başkanı arkadaşlarımız bulundukları kentte oyu, belediye meclis üyelerini, kazanılan belediyeleri artırmak konusunda özel çaba harcamalılar. İmamoğlu önümüzdeki yerel seçimi de kazanacaktır.”

‘Makus talihimizi yenme çalışmaları devam edecek’

Bugün İBB’nin çiftçilere destek programında konuşan İmamoğlu, şunları dedi: “Bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul’un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz. Ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde bir sonraki seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.”

İBB başkanının bu açıklamasının Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının açıklamalarıyla aynı yönde olup olmadığı henüz belirsiz.

İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul’u iki kez kazanmış olsa da partisi belediye meclisinde çoğunluğu sağlayamamıştı.

Çoğunluğun 176’yla AKP’de olduğu Meclis’te CHP 118, ittifak ortağı İYİ Parti 10 vekile sahip.

Kurultay süreci başladı

Kurultay sürecine giren partide, mahalle delegelerinin belirlenmesiyle 5 Ağustos’ta ilçe başkanlıkları için seçim süreci başlayacak. Bunun ardından 10 Eylül’de ilçe kongreleri sona erecek ve 16 Eylül’de il kongreleri başlayacak. 15 Ekim’deyse CHP parti meclisi büyük kurultay için tarih belirleyecek.

Kılıçdaroğlu’na yakın birçok CHP’li kurmay süreçte İmamoğlu’nun yanında yer alırken, parti meclisi (PM) ikiye ayrılmış bir görünüm veriyor.

PM’nin ikiye ayrılması, kurultay ve belediye başkan adayları gibi birçok önemli konuda yönetimin tek başına karar alamama olasılığını gündeme getiriyor.