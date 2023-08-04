Akbelen’de eylemcilerin su tankeri alana alınmadı

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı ağaçlarını korumaya çalışan eylemcilerin su tankeri nöbet tutulan alana alınmadı.

Fotoğraf: Hakan Tosun / Twitter

Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı.

Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğruyor.

‘İncelenecek’ gerekçesi

Valilik son olarak kömür madeni için başlatılan ağaç kesiminde ‘gerekli işlemlerin sona erdiğini’ kaydetse de alanda iş makineleri çalışmaya devam ediyor.

Alanda bulunan gazeteci Zeynep Kuray, su tankerinin jandarma tarafından “İncelenecek” gerekçesiyle engellediğini duyurdu.

Kuray’ın paylaştığı videoda jandarma komutanının, kaymakamın tankerin incelenmesi talimatı verdiğini söylediği görülüyor. Yurttaşlarsa böyle bir incelenme talebinin uzun süreceğini söyleyerek itiraz ediyor. Tarafların anlaşamaması sonrası yurttaşlar “Tankeri bırak” diye slogan atıyor.

Şimdi mi geldi aklınıza sağlık!



Akbelen'de en temel yaşam hakkı olan kullanma suyunun verilmesi, "incelenecek" bahanesiyle jandarma komutanı tarafından keyfi bir biçimde engellenmeye çalışılıyor.#AkbeleneDokunma pic.twitter.com/bOm4ZRWbNt — Zeynep Kuray (@zeynokuray) August 4, 2023

Alanda bulunan belgeselci Hakan Tosun, yurttaşların su tankeri içeri alınana kadar yolu kapatma kararı aldığını söyledi.