Akşam Postası / 4 Ağustos 2021

Dün bir bugün iki: Yanan bölgeler ‘imara açılacak’ ibaresiyle satışta!

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, orman yangınları sürerken, küle dönen bazı alanların daha şimdiden bazı emlak sitelerinde ‘imara açılacak’ ibaresiyle satışa çıkarıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Elektrik kesintilerinin nedeni ‘şirket-devlet hesaplaşması’ mı?

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ, yurt genelinde kesintilere neden olan üretim açığının neden kaynaklandığı konusunda soru işaretleri doğduğunu, CHP Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da kesintilerin enerji şirketlerinin zam talebi nedeniyle meydana geldiği konusunda şüphelerinin bulunduğunu ifade etti.

YAŞ kararları açıklandı: Kara Kuvvetleri komutanlığına Musa Avsever atandı

Kara Kuvvetleri komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı.

Fazla kahve akla zarar

Fotoğraf: AA/Arşiv

Güney Avustralya Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, kahveyi fazla kaçırmanın insan beyninde küçültücü bir etki yaptığını ortaya çıkardı.

TTB yetkilisi: Tüm illerde aşı yok

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Ali İhsan Ökten “Şu an tüm illerde aşı yok” dedi.

TL’nin reel değeri dipten döndü

Reel efektif döviz kuru endeksi (REK) haziran ayında kayıtların başladığı 1994 yılından bu yana en düşük değere gerilemesinin ardından, temmuzda sınırlı yükselişle 61,31 seviyesine geldi.

Belaruslu atlet Tokyo’dan ayrıldı: Viyana’ya gidiyor

Fotoğraf: Reuters

Pazar günü, olimpiyat takımından çıkarılıp ülkesine gönderilmek üzere zorla havalimanına götürülen ancak eve dönmeyi reddeden Belaruslu atlet Kristina Timanovskaya (24), Avusturya’nın başkenti Viyana’ya gitmek üzere yola çıktı.

İki yaşındaki çocuğun yaşam destek ünitesi ‘AİHM kararıyla’ kapatılacak

Britanya’da beyin hasarıyla dünyaya gelen iki yaşındaki Alta Fixsler’in bağlı olduğu yaşam destek ünitesinin fişi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararıyla çekilecek.

Hindistan, tecavüz sonrası öldürülen dokuz yaşındaki çocuk için sokakta

Fotoğraf: BBC

Dokuz yaşındaki kız çocuğunun tecavüz sonrası öldürüldüğü Hindistan’da halk dört gündür sokakta. Anne-babası Hindu rahibin aralarında olduğu dört kişiyi suçlarken otopsi yapılmasının önüne geçmek için çocuğun cansız bedeninin ‘zorla yakıldığını’ söyledi. Başkent Yeni Delhi’de bugün yeniden sokağa dökülen yüzlerce kişi ‘suçluların idamını’ istedi.

Macron baykuşlu tişörtle TikTok yayınına katıldı: Komplo teorileri havada uçuştu

Fotoğraf: Twitter

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gençleri aşı olmaya teşvik etmek için TikTok’ta soruları yanıtladı. Her zamanki gri takım elbisesini çıkarmış, siyah, üzerinde baykuş resmi olan bir tişört giymişti. Macron’un tişörtü aşıyla ilgili söyledikerinin önüne geçti.