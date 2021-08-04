OGM yangın bütçesinin yüzde 2’sini bile kullanmamış!

Bu yılki ‘kurumsal mali durum ve beklentiler raporu’nu Meclis gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 4,2 milyar liralık bütçeden 26 helikopter alımı için yalnızca 1000 lira kaynak ayırdığını, yangın bütçesininse sadece yüzde 1,75’ini kullandığını belirtti.

Türkiye’de pek çok noktada aynı anda başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele sekizinci gününde de devam ediyor. Yangınların meydana geldiği bölgelerdeki yerel yöneticiler ‘hava desteği’ için feryat halinde. Halk ise bazı noktalarda yangınlara eliyle su taşıyor.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre böyle bir ortamda Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 4,2 milyarlık toplam bütçesinden orman yangınları için ayrılan 193 milyonluk payın ilk altı ayda sadece yüzde 1,75’ine denk gelen 3,4 milyon lirasını kullandığı ortaya çıktı.

‘Hiç yangın olmayacakmış gibi’

CHP’li Emir şöyle konuştu: “OGM, 26 helikopter için sadece bin lira ödenek ayırmış. Uçak ve helikopter hangarı için 40 milyon lira, yangında iletişim amaçlı kullanılan telsizler için 10 milyon lira bütçe oluşturulmuş ancak bu bütçeler de kullanılmamış. Hiç yangın olmayacakmış gibi bütçe planlanmış.”

Helikopter alımı için ayrılan kısıtlı bütçeye de dikkat çeken Emir, şöyle devam etti: “Türk Hava Kurumu’nun (THK) uçaklarını hangarda çürüten, ‘Yangına helikopterlerle müdahale edeceğiz’ diyen OGM, 26 helikopter alımı için ise bin liralık ödenek ayırmış. Açıkça ifade etmeseler de ‘Biz bu yıl helikopter almayacağız’ demişler.”

Aynı başlık altındaki diğer kalemlere bakıldığında da durumun değişmediğini kaydeden Emir, şunları söyledi: “Uçak ve helikopter hangarı inşaatı için 40 milyon lira ödenek ayrılmış ama işin gerçekleşme durumu sıfır. Sayısal el telsizleri için 15 milyon lira kaynak ayrılmış yine işin gerçekleşme durumu sıfır. ‘Orman Yangınları Karar Destek Sistemi yazılım alımı yapacağız’ demişler, 3 milyon 400 bin lira kaynak ayırmışlar. Bu işi de yapamamışlar. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. OGM’nin 2021 bütçesi 4,2 milyar lira ama orman yangınlarıyla mücadele için ayrılan bütçe yalnızca 193 milyon 496 bin lira, bunun da yalnızca 3 milyon 395 bin lirası harcanmış. Kaynağın geri kalan yüzde 98’lik kısmının ne olduğu da bilinmiyor.“