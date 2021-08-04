TTB yetkilisi: Tüm illerde aşı yok

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Ali İhsan Ökten “Şu an tüm illerde aşı yok” dedi.

Türkiye’de vaka sayısı 25 bine dayanırken, dün Covid-19 nedeniyle 126 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan kısıtlamaların çoğunluğunun kaldırıldığı Türkiye’de, corona virüsünün daha bulaşıcı olan Delta varyantının yayılımı için uygun bir ortam var.

Böylesi bir ortamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının sevkiyatında birkaç gün azalma olacağını duyurmuş ve “Randevusuz gelmeyin” demişti. Ancak Türk Tabipleri Birliği (TTB) randevusu olanlar için de sıkıntılar olduğunu bildirdi.

Aşı tedarikinde yaşanan problemin sonuçlarını Birgün’den Meral Danyıldız’a değerlendiren Doç. Dr. Ökten, baştan beri bakanlığın şeffaf bir politika izlemediğini dile getirdi.

Şu anda günde 1,5 milyon dozluk aşı sınırının geçilmesi gerektiğini bildiren Doç. Dr. Ökten, şunları söyledi: “Biz başından beri aşıların belli bir takvimi var mı, hangi sürede gelecek, ne kadar doz gelecek, miktarı ne, süresi ne gibi bilgileri öğrenemedik. Baştan beri şeffaf davranmama ve net bilgiler verilmemesi aşıya karşı güvensizlik yarattı. Şimdi de aynı tabloyla karşı karşıyayız. Aşılama yapılması için en önemli günler bunlar. Bir tarafta pandemi artıyor, varyantlarla uğraşıyoruz, aşılamamızı artırmamız lazım.”

‘Sorumlusu bakanlık’

Ökten, sözlerini şöyle noktaladı: “Şu an tüm illerde aşı yok. Doğu Anadolu’da zaten tabip odalarımız çok yoğun bir çabayla vatandaşlara ulaşmıştı ve aşı oranlarını en az üç dört katına çıkarmışlardı. Aşı olmadığı için bu sefer orada da sıkıntı oldu. Hâlbuki bunun sorumlusu bakanlık. Çalışanlar değil.”