Bakan Koca: BioNTech aşıları gelmeye başladı; cuma normal hızımıza dönüyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “BioNTech aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz” dedi.

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Bakan Koca, BioNTech aşısının sevkiyatında birkaç gün azalma olacağını duyurmuş ve “Randevusuz gelmeyin” demişti. Ancak Türk Tabipleri Birliği (TTB) randevusu olanlar için de sıkıntılar olduğunu bildirmişti.

Twitter paylaşımında büyük harflerle “Tekrardan merhaba” diye yazan sağlık bakanı, şunları kaydetti: “13 Milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Olağanüstü bir durum olmadıkça biz randevularımıza sadığız.”