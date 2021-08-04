Dün bir bugün iki: Yanan bölgeler ‘imara açılacak’ ibaresiyle satışta!

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, orman yangınları sürerken, küle dönen bazı alanların daha şimdiden bazı emlak sitelerinde ‘imara açılacak’ ibaresiyle satışa çıkarıldığını tespit ettiklerini söyledi.

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Özellikle Türkiye’nin güneybatısını etkisini alan yangınlar devam ediyor. İletişim Başkanlığı, bugün öğle saatleri itibariyle, 174 orman yangınından 161’inin kontrol altına alındığını, 13’ünün devam ettiğini açıkladı.

Muhalefet tarafından, yangına müdahalelerin yetersiz kaldığı yönünde iktidara eleştirileri yapılırken, TOKİ de kullanılamaz hale gelen evlerin yenisine para karşılığı yenisini yapacak.

Şimdiye dek binlerce hektar alan küle dönmüşken, bazı ‘fırsatçılar’ tarafından yanan alanlardaki araziler, imara açılacağı vaadiyle satılmaya başlandı. Ancak yanan alanların imara açılmayacağı açıklanmıştı.

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Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, “Daha acımız dinmemişken, yangının külü soğumamışken birçok emlak sitesinde yanan arazilerin satışa çıkarıldığını tespit ettik. Bu tutumu son derece yanlış buluyoruz” dedi.

‘İmar çıkmayacak’

Emlak Kulisi’nin haberine göre satışa çıkarılan bazı arazilerin ‘imara açılacak yatırımlık arazi’ gibi tanımlarla reklamının yapıldığına dikkat çeken Akdoğan, şunları söyledi: “Bu ifadeler tamamen yanlış. İmara açılma gibi bir durumu bulunmuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da ‘SİT alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya’da ne Muğla’da ne Marmaris’te ne de Bodrum’da imara açmayacağız’ açıklamasını yaptı. Yatırım yapmayı düşünenlerin bu tarz yanıltıcı ifadelere inanmamalarını tavsiye ediyoruz.”