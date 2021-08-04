Prof. Yıldız: Önümüzdeki hafta kritik; okulların açılması bile zora girebilir

Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Orhan Yıldız, son bayram tatilinin etkisiyle vaka sayısının 100 binde 100’ler civarına çıkabileceğine dair endişelerin arttığını söyledi.

Türkiye’de 1 Temmuz’da kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından vaka sayılarındaki artış sürüyor. Kurban bayramında hiçbir tedbir alınmadan hareketliliğin artması endişeleri arttırmıştı. Vaka sayısı 25 bine dayanırken, dün Covid-19 nedeniyle 126 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan vakaların artışını durdurabilmek için önemli bir yerde duran aşılama da, tedarik sıkıntısı nedeniyle yavaşlamış durumda.

Geçen hafta İstanbul’da her 100 bin kişide 88,19, Ankara’da 69,13, İzmir’de 33,43 vaka görülmüştü. Bir önceki hafta sırasıyla vaka sayıları 75,12, 57,95 ve 24,46’ydı.

DHA’ya konuşan Yıldız, Kurban Bayramı sonrası artan vakalara değinerek şunları söyledi: “Vaka artışındaki sebep Kurban Bayramı ve yaz aylarıdır. Hem kısıtlamaların kaldırılmış olması hem de yaz aylarında insan hareketliliğinin artmış olmasıyla şehirler arası otobüslerde ve tatil bölgelerinde yoğunluk çok arttı. İnsanlar dışarıda daha çok bir araya gelmeye başladı. Ev yasakları kalkmış oldu. Tüm bunlar önümüzdeki günlerde son bayram tatilinin etkisiyle vaka sayısının 100 binde 100’ler civarına çıkabileceğine dair endişelerimizi artırdı. Önümüzdeki hafta oldukça kritik. Vaka artışında belirgin bir artış görebiliriz. Sinovac’ta iki doz aşısını olanlar da dahil hastalığa yakalanma ihtimalleri var ama hastalığın ağır seyretmesi ya da hastaneye yatma oranlarının vaka sayısına paralel olmayacağını düşünüyoruz. Vaka sayıları artacak ancak hastane doluluk oranları çok fazla olmayacak. Bu açıdan dördüncü pikin bizi zorlayacağını düşünmüyorum”.

‘Okulların açılması bile zora girebilir’

Corona virüsü salgınıyla ilgili alınan tedbirlere de değinen Yıldız şöyle konuştu: “Kapanma bir sonuç. Eğer vaka sayısı yüz binde 150’leri aşarsa tekrar bunlar gündeme gelir. Hatta okulların açılması bile zora girebilir. Bunu zaman gösterecek. Biz hep vaka sayıları yükseğe çıkınca almaya başlıyoruz. Halbuki vakalar artarken önlem almamız gerekiyor. Şu anda öyle bir artış trendi var. Mutlaka önlemlerin önceden alınması gerekiyor.”