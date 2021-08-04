Macron baykuşlu tişörtle TikTok yayınına katıldı: Komplo teorileri havada uçuştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gençleri aşı olmaya teşvik etmek için TikTok’ta soruları yanıtladı. Her zamanki gri takım elbisesini çıkarmış, siyah, üzerinde baykuş resmi olan bir tişört giymişti. Macron’un tişörtü aşıyla ilgili söyledikerinin önüne geçti.

Ortaya komplo teorileri atıldı. Sadece sıradan bir baykuş muydu, cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee’deki halkla ilişkiler ekibinin gizli bir işareti mi, yoksa sübliminal bir mesaj mı?

Fotoğraf: Twitter

Ortaya atılan komplo teorilerinden ilki baykuş resminin ABD’nin California eyaletinde 1872’de kurulan Bohemian Kulübü’nün üyesi olduğuna dair olandı. Günümüzde ABD, Avrupa ve Asya’dan siyasiler ve iş adamlarının buluştuğu bir ‘erkekler kulübü’ olan bu topluluğun da simgesi baykuş. Ancak Macron’un tişörtündeki logodan farklı. Macron’un tişörtündeki baykuş beyaz renkli ve geometrik şekillerden oluşuyor. Bohemian Kulübü’nün simgesi baykuşun yanında kırmızı harflerden oluşan B ve C harfleri bulunuyor.

Bir başka teori ise Fransızca’da ‘baykuş’un karşılığı olan iki kelime, ‘hibou’ (kulak tüyleri olan bir baykuş) ve ‘chouette’ (kulak tüyleri olmayan baykuş). Hibou, kötü şansın simgesi. Romalılar için ölüm mesajı, en kötü kara büyü ve mutsuzluğun simgesi. En iyi koşullarda yalnızlık ve melankoliğin simgesi. Chouette ise Yunan Tanrıçası Athena’nın hizmetkarı ve Fransızca’da, ‘süper’ anlamına da geliyor.

Elysee’den tişörtle ilgili tartışmalara dair, cumhurbaşkanının baykuşlu tişörtüyle nasıl bir mesaj vermek istediğine dair açıklama gelmedi ama fırsatçılar boş durmadı! Macron’un TikTok’taki yayında gençlerin karşısına çıkarken giydiği tişörtün benzeri internet sitelerinde 19,99 avroya (200,6 lira) satılmaya başladı.