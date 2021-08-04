TL’nin reel değeri dipten döndü

Reel efektif döviz kuru endeksi (REK) haziran ayında kayıtların başladığı 1994 yılından bu yana en düşük değere gerilemesinin ardından, temmuzda sınırlı yükselişle 61,31 seviyesine geldi.
Merkez Bankası verilerine göre, REK haziran ayında 59,65 ile tarihi düşük seviyeye gerilemişti.
Reel efektif döviz kuru endeksleri, Türkiye’nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanıyor.
Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL’nin reel olarak değer kaybettiğini, yani Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.
Endeksteki değişim MB’nin TL’deki değer değişimlerinin enflasyona yansımasına verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor.