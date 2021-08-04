YAŞ kararları açıklandı: Kara Kuvvetleri komutanlığına Musa Avsever atandı

Kara Kuvvetleri komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı.

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını açıkladı.

Kara Kuvvetleri komutanlığında, 1. Ordu komutanlığı yaptığı dönem 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında katkısı olduğu belirtilen Ümit Dündar bulunuyordu. Dündar yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildi.

Kalın’ın aktardığına göre Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın görev süresi ise bir yıl uzatıldı.

17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edildi.

Kalın, “44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 320 albayın görev süreleri ise iki yıl süreyle uzatılmıştır” dedi.

Yeni terfilerle 240 olan amiral ve general sayısı da 266’ya yükseldi.

NTV’nin aktardığı bilgiye göre, emekliye sevk edilen amiraller arasında cübbe ve sarıklı görüntüleri basına yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı da bulunuyor.