MSB’den ‘sarıklı amiral’ açıklaması: Görevden alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ankara’da bir tarikat merkezindeki görüntüleriyle gündeme gelen Tuğamiral Mehmet Sarı’nın görevden alındığını açıkladı.

Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın makam arabasıyla bir tarikat evine gittiği ve bu evde üniformasının üzerine cüppe ve sarık giydiğini gösteren fotoğraflar 25 Mart’ta Veryansın TV internet sitesinde yayımlanmıştı. Bakanlık, Sarı’nın basına yansıyan fotoğraflarının ‘her yönüyle incelendiğini‘ duyurmuş ancak sürece ilişkin başka bir açıklama yapılmamıştı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara kamuoyuna ‘sarıklı amiral‘ olarak yansıyan Sarı’ya ilişkin soruya, “Söz konusu personel soruşturma başlatıldıktan sonra görevinden alınmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu esasları doğrultusunda Yüksek Disiplin Kurulu işlemleri devam etmektedir” yanıtını verdi.