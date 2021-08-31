Akşam Postası / 31 Ağustos 2021

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti

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Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy hayatını kaybetti.

10 soruda yüz yüze eğitim

Ülke genelindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, 6 Eylül itibarıyla tıpkı salgın öncesindeki gibi haftada beş gün yüz yüze eğitime katılacak. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine ise yarından itibaren üç gün boyunca okullarda yüz yüze yürütülecek uyum eğitimi verilecek.

Paketi 4,5 liraya çıkan makarnaya yıl sonuna kadar yeni zam yokmuş

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Bu yıla 3,20 lira seviyelerinden başlayan bir paket makarnanın fiyatı 4,5 liraya kadar yükseldi. Makarna üreticileri, yıl sonuna kadar bu fiyatı koruyacaklarını, yeni zam olmayacağını söyledi.

Muharrem Sarıkaya: Seçim barajının yüzde 5 olması konusunda uzlaşı sağlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 7 olarak netleşeceğinin sinyalini verdiği seçim barajının yüzde 5’e düşürüldüğü belirtildi.

Diyanet, protokolde 40 basamak ‘sıçradı’

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı tebrik töreni, devlet protokolündeki değişikliği de gün yüzüne çıkardı.

Selvi sosyal medya düzenlemesini yazdı: Yalan haberin kriterleri belirlenecek

Abdulkadir Selvi yeni dönemde Meclis’e getirilmesi planlanan sosyal medya düzenlemesinin ‘püf noktalarını’ yazdı.

TTB başkanı: Türkiye’de aşılama oranı ancak yüzde 40’a ulaştı

İki doz aşının yüzde 60’lara ulaştığı Sağlık Bakanlığı verilerinin 18 yaş üstünü kapsadığını belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı,“Türkiye’de bir göçmen nüfusun da olduğunu biliyoruz. Onlar dahil edilmiyor. Böyle bakacak olursak yüzde 40’a ancak ulaşmış bir aşılama oranından söz ediyoruz” dedi.

Yangınlardan etkilenen beş ilde elektrik faturası ödemeleri üç ay ertelendi

Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye’de yaşanan orman yangınları nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatları üç ay süreyle ertelendi.

TÜSİAD: Kalıcı faiz düşüşü istiyorsak önce enflasyonu yapısal olarak düşürmeliyiz

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, “Kalıcı faiz düşüşü istiyorsak, önce enflasyonu yapısal olarak düşürmeliyiz. Öncelikle düşürmemiz gereken ülke risk primidir. Risk primini düşürmek için de finansal istikrara ve öngörülebilirliğe ihtiyaç var. Her yol fiyat istikrarından geçiyor” dedi.

YKS’de iki ek yerleştirme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girenler için ‘ek yerleştirme‘ hakkının ikiye çıkarıldığını duyurdu.

Afganistan’ı terk eden son ABD’li askerin görüntüsü: İşgalin kaotik sonu

ABD Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı ‘Afganistan’ı terk eden son asker’ fotoğrafı, şimdiden işgalin simgelerinden birisi haline geldi.

Futbol tarihinin en pahalı 10 transferi

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Dünyada futbolcu transferi için 2011 başından 2020 sonuna kadar harcanan para tam 48,5 milyar dolar. FIFA raporuna göre bu miktar her yıl istikrarlı şekilde artmaya devam ediyor.