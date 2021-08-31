Ferhan Şensoy hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy’un hayatını kaybettiği bildirildi.

Sanatçının kurucusu olduğu Ortaoyuncular’dan yapılan açıklamada ”Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun” denildi.

Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun… — Ortaoyuncular (@Ortaoyuncular) August 31, 2021

1 Temmuz’da geçirdiği iç kanama sebebiyle hastaneye kaldırılan Şensoy bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi’nde tedavi görüyordu. Kızı Derya Şensoy’un o tarihte aktardığına göre usta tiyatrocu, Haziran ayında damarlarıyla ilgili bir operasyon geçirmiş ve ardından da yara yerinde bir komplikasyon yaşamıştı. Şensoy’un gece 02.30 sıralarında hayatını kaybettiği belirtildi.

Şensoy, Türk tiyatrosunun güldürü geleneğinin nişanesi sayılan ‘Kavuk’u devrettiği yakın dostu tiyatrocu Rasim Öztekin’in hayatını kaybetmesinin ardından ”Bir gün ben de geleceğim gökyüzüne. Buluşuruz gökyüzünde” demişti.

Kızları ve eski eşi Derya Baykal’dan mesaj: Çok üzgünüz

Kızı Müjgan Ferhan Şensoy, sosyal medya hesabından “Babam göklere uçtu” diye yazdı; Ferhan Şensoy’un diğer kızı Derya Şensoy da, “Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacım” mesajını paylaştı.

Ferhan Şensoy’un eski eşi Derya Baykal ise, “Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik. Çok üzgünüz” mesajını yayımladı.

Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz… #ferhanşensoy — Derya Baykal (@DDeryaBaykal) August 31, 2021

Şensoy son röportajında, “Türkiye’yi aydınlığa çıkarma gibi bir mesuliyetimiz var” demişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘İST’ isimli dergisi için Tolga Akyıldız’a konuşan Şensoy, Beyoğlu’nun çöküşünü büyük bir hüzünle izlediğini söylemiş, şunları söylemişti: “İstanbul, özellikle Beyoğlu benim çocukluğumun, gençliğimin çok güzel platosuydu. Şimdi baktığımda bana o güzel yılları anımsatan hiçbir şey yok! Anılarımın üzerinden dozerle geçildi… Ses-1885’i korumak gibi bir görevim olmasa İstanbul’a, Beyoğlu’na ayak basmam! Orta yolcu biri değilim; sanatta da gündelik hayatta da böyle bir tavrı kabul etmiyorum. Sağ parti seçmeninden oy devşirmeye çalışan politikacıları çok gördük, bugüne dek başarılı olduklarına tanıklık etmedik. Eğilip bükülme devrinde değiliz. Türkiye’yi aydınlığa çıkarma gibi bir mesuliyetimiz var! Belki o gün gelirse, Beyoğlu yine bir kültür sanat merkezi olur, ben de tekrar sokağa çıkarım.”

26 Şubat 1951’de Samsun’un Çarşamba ilçesinde doğan Ferhan Şensoy’un annesi Müjgan Şensoy ilkokul öğretmeni, babası Yusuf Cemil Şensoy ise tüccar ve dönemin Çarşamba Belediye Başkanıydı.

Şensoy’un ilk öykü ve şiirleri 1969 yılında Yeni Ufuklar ve Soyut dergilerinde yayımlandı. Yazdığı skeçler de 1970’de Devekuşu Kabare’de oynanmaya başladı.

Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler’i 1987 yılından beri devam ettiren 70 yaşındaki sanatçı, sayısız tiyatro ve sinema eserinin yanında roman gibi yapıtlara da imza attı.