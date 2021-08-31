TTB başkanı: Türkiye’de aşılama oranı ancak yüzde 40’a ulaştı

İki doz aşının yüzde 60’lara ulaştığı Sağlık Bakanlığı verilerinin 18 yaş üstünü kapsadığını belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı,“Türkiye’de bir göçmen nüfusun da olduğunu biliyoruz. Onlar dahil edilmiyor. Böyle bakacak olursak yüzde 40’a ancak ulaşmış bir aşılama oranından söz ediyoruz” dedi.

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RS FM’de Ali Çağatay’ın sorularını yanıtlayan Fincancı, üçüncü hatırlatma aşısının önemine dikkat çekerek, bu dozun etkinliğini sağlık çalışanlarındaki vakalar üzerinden anlattı.

TTB başkanı şunları kaydetti: “İki doz CoronaVac aşısı ardından bir hatırlatma dozuna ihtiyaç gösterdi. Bu nötralize edici antikorlarda üçüncü aydan itibaren bir azalma olduğunu görmeye başladık. Özellikle sağlık çalışanları üzerinden de bu durumu gözleyebilmek mümkün. Aşılama başladıktan sonra ve sağlık çalışanlarının iki doz aşılaması tamamlandıktan sonra sağlık çalışanı ölümlerinde izlediğimiz hızlı artış bir anda yavaşladı ve durma noktasına geldi.

Biz uzun süre sağlık çalışanı ölümü görmedik ama yeniden sağlık çalışanlarının ölümleriyle karşı karşıya kaldık, Temmuz ayı itibariyle. Sağlık çalışanları ölümlerinin önemli bir kısmının hiç aşısız olduklarını ya da iki doz CoronaVac aşısı olmuş ama üçüncü doz hatırlatmayı yapmamış olduklarını gözlüyoruz.”

‘Yatan hastaların ciddi bir oranı aşısızlar ve üçüncü doz hatırlatmayı yaptırmamışlar’

Prof. Dr. Fincancı, ‘bilgi kirliliğinin oluşturduğu aşı isteksizliğini ve yoğun bakımdaki hastaların aşı durumunu’ ise şöyle değerlendirdi: “Toplumda da benzer bir durumla karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. Yaşa bağlı önceliklendirme vardı. Önce 65 sonra 60 yaş üstü oldu. Bunlar da CoronaVac’la aşılananlardı. İkişer doz aşılama yapıldı. Bir bilgi kirliliği nedeniyle de hatırlatma dozu yaptırma konusunda isteksizlik ortaya çıktı.

Aşı karşıtlarının komplo teorileri ile beraber bu kaygı oluştu. Sağlık Bakanlığı’nın sürekli değişen söylemi ile bu kaygılar oluştu. Yoğun Bakım Derneği’mizin yaptığı çalışmalara baktığımızda yoğun bakımda yatan hastaların ciddi bir oranı aşısızlar ve üçüncü doz hatırlatmayı yaptırmamış olanlar oluşturuyor.”