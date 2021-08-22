Covid-19’da yoğun bakıma yatış sıralaması: Tek doz neredeyse hiç işe yaramıyor

Prof. Dr. İsmail Balık, Covid-19’da yoğun bakıma yatma açısından hiç aşı olmayanların ilk sırada olduğunu belirtti: “2’nci sırada tek doz aşı olmuş kişiler; 3’üncü sırada ise 2’nci aşısını daha yeni olmuş bağışıklığı tam gelişmemiş kişiler. 4’üncü sırada da iki doz aşı olmuş ve aradan aç aydan daha fazla zaman geçmiş kişiler yoğun bakıma yatış sırasını oluşturuyor.”

Fotoğraf: AA

Türkiye’de uygulanan Covid-19 aşı dozu 88 milyonu aşarken, tüm dozları tamamlananların sayısı ise 35 milyon ile ülkenin yüzde 42’sini oluşturuyor. Esas olarak iki doz Sinovac aşısına ek olarak başlatılan 3’üncü doz uygulamasında ise sayı yedi buçuk milyon. Delta varyantı sonrası elzem olduğu düşünülen 3’üncü aşı sonrası ise Sağlık Bakanlığı, 4’üncü doz açıklamasını yaptı. Avrupa’ya seyahatler için başlatıldığı öne sürülen uygulama tartışmalara neden oldu.

‘Varyantlar, aşıların etkisini güçlendirme ihtiyacı doğurdu’

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, daha önce özellikle inaktif aşıların başlangıçtan itibaren 3 doz yapılmasının daha güçlü bir bağışıklık daha güçlü bir kalıcılık bırakacağını söylediklerini belirtti: “Bu hem Faz-3 çalışmalarında hem de sahada yapılan çalışmalarda veriler ortaya çıkmaya başladıkça görülmeye başlandı. Özellikle yeni varyantlarla birlikte aşıların etkinliği giderek yavaş yavaş azalmaya başladı ve bu da ister istemez aşıların etkisini daha çok güçlendirme ihtiyacı doğurdu. Bunu da nasıl yaparız; aşı dozunu artırarak yaparız. Buna karşı yöntemlerden bir tanesi budur. Ya da aşının içeriğini en son varyanta göre değiştirmek gerekir. Fakat bu zaman alıcı bir şey. Eğer aşıların bir doz yapılmakla etkinliği artacaksa bu yöntem öncelikli olarak tercih edilir. Şu anda da dünyada bu yapılmaya başlandı”.

‘Tıbben 4’üncü doz gerekli değil’

Prof. Dr. Balık, üç doz aşısını olanlarda 4’üncü dozun gerektiğine dair tartışmalara ilişkin ise şunları kaydetti: “4’üncü doz kesinlikle şu aşamada gerekli değil. Şu anda Delta varyantı için üç doz aşılı olmak yeterli oluyor. Dolayısıyla 4’üncü dozu bu aşamada kullanmamız gerekmiyor. 4’üncü doz ne zaman gerekebilir; 3’üncü dozun etkinliğinin azaldığı bir nokta tespit edildiğinde ki bu kaç ay sonra olacak bunu göreceğiz ama bakanlık 4’üncü doz hakkını sadece yurt dışına seyahat izni, seyahat sertifikası almak amacıyla ihtiyaç duyan kişiler için açtı. Birçok Avrupa ülkesi iki doz BioNTech aşısı olanlara seyahat izni veriyor. İki doz BioNTech’i olmayan yani iki doz Sinovac üzerine bir tane BioNTech yapmış olan kişilere 2’nci bir BioNTech yani bu dolayısıyla 4’üncü doz olmuş oluyor; bunlara aşı hakkını tanımış oldu. Bu kişiler seyahate gitme iznini bir dilekçe ile belirttiklerinde 2’nci BioNTech dozunu veya 4’üncü dozunu yaptırma hakkına sahip olacaklar. Fakat tıbben 4’üncü doz gerekli değil. Burada bir kafa karışıklığı oldu fakat, üç doz aşı olan kişilerin eğer seyahat etmeyeceklerse seyahat sertifikasına ihtiyaçları yoksa 4’üncü dozu olmalarına gerek yok.”