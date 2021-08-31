Nike çalışanlarına bir hafta ‘kafa izni’

Nike, ABD’nin Oregon eyaletindeki şirket merkezinde çalışanlara, eylül ayında ofise dönmeden önce zihinsel sağlıklarını desteklemeleri için bir hafta ücretli izin verdi.

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Nike izin açıklamasında, “Dinlenmek ve iyileşmek için bu ek iznin tadını çıkarın” ifadelerini kullandı.

Merkezin başındaki isim Matt Marrazzo çalışanlara bu zamanı gevşemek, stres atmak ve sevdikleriyle vakit geçirmek için kullanmalarını tavsiye etti.

Marrazzo geçen yılın zor bir yıl olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Eşi benzeri görülmemiş bir (belki de iki) yılın ardından dinnlenmek ve iyileşmek için zaman ayırmak iyi performans göstermek ve akıl sağlığını korumak için kilit rol oynuyor. Bu ekip için sadece bir hafta izin anlamına gelmiyor. Bu akıl sağlığını öncelik haline getirerek de işlerin yapılabileceğinin göstergesi.”

Benzer nedenlerle bir haftalık izin uygulamasını Bumble ve Linkedin şirketleri de benimsemişti.