İstanbul’da caz zamanı…

İstanbul Caz Festivali, yarın (1 Eylül Çarşamba) Şişli Habitat Parkı’nda, ücretsiz ‘Parklarda Caz‘ konserleriyle başlıyor. 24 Eylül’e kadar sürecek festival, açık hava mekânlarındaki 40’a yakın konser ve ücretsiz yan etkinlikle, şehri bir ay boyunca festival alanına dönüştürecek.

Festival İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 24 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkısıyla düzenleniyor.

Festival bu yıl bir kez daha cazın önde gelen isimlerini ve güncel müziğin yıldızlarını İstanbul’un farklı mekânlarında ağırlıyor. Söz konusu isimler arasında Afrika müziğinin dört Grammy ödüllü kraliçesi Angélique Kidjo, pop müzikteki yetkinliğini caza taşıdığı ‘İhtimaller’ projesiyle Kenan Doğulu, Ennio Morricone’ye adadığı albümü ‘Morriconne Stories’den parçalarla Avrupa cazının önde gelen alto saksofonistlerinden Stefano Di Battista, Hollandalı müzisyen ve prodüktör Niels Broos’yle festivale özel projesiyle Mabel Matiz, bu topraklardan şarkılarla dünyaya gerdan kırdıran ve geçen yıl Grammy’ye aday gösterilen Altın Gün, ilham kaynağı Atlantic Records’ın kurucusu Ahmet Ertegün’ün hikâyesini şarkılar eşliğinde sahneye taşıyan Karsu da var.

Festivalin yıldızları

Anqelique Kidjox, 6 Eylül Pazartesi, 21:30, The Marmara Esma Sultan Yalısı

Dört Grammy sahibi, şarkıcı, oyuncu, yazar ve aktivist Angelique Kidjo, UNICEF’in iyi niyet elçisi, ‘Aslan Kral‘, ‘Street Fighter’ gibi on sekiz filmin soundtrack’lerinde imzası bulunuyor… Angelique Kidjo gösterişli kostümleri, yüksek enerjisi, etkileyici sesi ve müziğindeki zengin melodik yapılarla festivalde yer alacak. Clifford Chance ve Çiftçi Avukatlık Ortaklığı desteğiyle gerçekleşen ve Afrika ezgileri, soul, funk, rap, samba, reggae, caz ve blues türlerini kucaklayan konserde yolculuk Afrika’dan başlayacak, Sahara ve Londra gibi farklı yerlere uğrayıp, dinleyicileri Fransa’nın sakin kıyılarına bırakacak.

Stefano Di Battista ‘More Morricone’ ve Ferit Odman Quintet, 14 Eylül Salı, 19:45, Sultan Park – Swissotel The Bosphorus

Kariyerinin dönüm noktasında yolu orkestra şefi ve trompetçi Ennio Morricone ile kesişen Battista, bu bahar çıkardığı 12 parçalık ‘Morricone Stories‘ albümününü de Morricone’ya adıyor. Battista ve ekibi festival sahnesinde, 2020 Temmuz’unda kaybettiğimiz Morricone’yi, bestelediği film müziklerinden bir repertuvarla anıyor. Etkinliğin açılışı ise Türk caz sahnesinin sevilen isimlerinden Ferit Odman öncülüğündeki beşliye emanet.

Kenan Doğulu, 15 Eylül Çarşamba, 21:00, Harbiye Cemiz Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

28 yıllık müzik hayatında unutulmaz başarılara imza atan Kenan Doğulu, kariyerindeki ilk caz projesi olan ve 2016’da dinleyiciyle buluşan ‘İhtimaller’ ile, uzun ve mecburi bir aradan sonra yepyeni bir konserle karşınızda. Etkinlikte Kenan Doğulu, yıllar içerisinde müzikseverlere sunduğu birçok hit parçanın Ercüment Orkut, Can Çankaya ve Bulut Gülen tarafından caz formlarında yeniden düzenlemelerini sergileyecek. . Gecenin açılışını genç piyanist ve besteci Cenk Esen’in liderliğindeki The Esence Project yapacak.

Mabel Matiz ve Niels Broos, 24 Eylül Cuma, 21:00, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Festival, Türkiye’de pop müziğin son yıllardaki dönüşümünde önemli rol oynayan isimlerden Mabel Matiz ile cazdan elektronik müziğe son zamanların en yaratıcı müzisyenlerinden Hollandalı Niels Broos’u bir araya getiriyor. Festival için özel olarak hazırlanan bu projede Mabel Matiz en sevilen şarkılarını seslendirirken enerji dolu synth-pop aranjmanlarıyla Niels Broos, sürpriz bir kadroyla ona eşlik edecek. İkili, ilk defa festivalde aynı sahnede yer alacak.

Altın Gün, Evdeki Saat, 16 Eylül Perşembe, 19:45, Turkcell Vadi

Klasikleşmiş Türk Anadolu rock şarkıları ve türküleri özgün saykedelik ve funk tınılarıyla birleştiren Altın Gün, bugüne kadar Le Guess Who?, Beaches Brew, Lowlands, Best Kept Secret, Montreal, Paléo gibi festivallerde sahneye çıktı. ‘Caney‘, ‘Goca Dünya‘, ‘Halkalı Şeker‘, ‘Şeker Oğlan‘, ‘Kaymakamın Kızları’ gibi dans ettiren repertuvarı ile Grammy adaylığı olan Altın Gün konseri öncesinde ise sahnede yerli bağımsız müziğin sevilen topluluklarından Evdeki Saat olacak.



Karsu, 20 Eylül Pazartesi, 21:00, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Kendisine ilham kaynağı olan, söz yazarı ve plak şirketleri tarihinin en önemli figürlerinden Ahmet Ertegün’ün kurduğu Atlantic Records’ın efsane eserlerini seslendiren şarkıcı ve piyanist Karsu, ‘Karsu Plays Atlantic Records’ projesi ile festivalde olacak. Karsu, konserde Ray Charles, The Rolling Stones, Aretha Franklin, The Bee Gees, Led Zeppelin, Eric Clapton ve Cher gibi yıldızların hit parçalarını yorumlayacak.

Itamar Borochov, Eylül Ergül Quartet, 2 Eylül Perşembe, 20:00, Feriye

Gittiği yere müziğindeki geniş renk paletini götüren İsrailli Itamar Borochov, Akdeniz’in en özgün tınılarını cazla buluşturuyor. Caz tınılarını duyduğu an aşkın tanımını bulduğunu söyleyen Borochov, New York’ta eğitim aldı. Charles Tolliver ve Jo Chambers gibi efsane müzisyenler ile çalıştı. Yeteneğinin üstüne Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın farklı makamlarından esinle özgün melodiler eklenince Itamar Borochov, uluslararası caz sahnesinde kendine kalıcı yer buldu. Her konserde kültür mozağine bir parça ekleyen müzisyen, İstanbul parçasını festivalde ekleyecek. En son albümü Blue Nights’tan tınılara konser akşamı Boğaz havası karışacak. Gecenin açılışını ise Ozan Musluoğlu, Bulut Gülen ve Ferit Odman eşliğindeki dörtlüsü ile genç vokalist ve piyanist Eylül Ergü yapacak.

Melike Şahin, 8 Eylül Çarşamba, 21:15, Göztepe Özgürlük Parkı Sahnesi



Müzisyen ve söz yazarı Melike Şahin, peş peşe yayınladığı ‘Deli Kan‘, ‘Sevmek Suçsa Suçluyum’, ‘Tutuşmuş Beraber’, ‘Geri Ver’ gibi teklileriyle kısa zamanda yerli sahnede sağlam bir dinleyici kitlesine ulaştı.. Solo kariyeri öncesinde uzun yıllar Baba Zula’nın solisti olarak dünyanın dört bir yanında turneler yaptı. 2017 senesinde dünyaca ünlü yönetmen Tony Gatlif’in Djam / Aman Doktor filminin soundtrack’i için şarkılar seslendirdi ve filmin dünya prömiyeri öncesinde Cannes Film Festivali’nde unutulmaz bir konser verdi. Sabırsızlıkla beklenen ilk albümü Merhem’i geçtiğimiz şubat ayında yayımlayan Melike Şahin, dinleyiciden ve müzik yazarlarından tam not alan albümünün prodüktörlüğünü de üstlendi. İlhamını her şeye rağmen hayatta ve ayakta kalabilme niyetinden alan albümü ‘Merhem’in festivaldeki ilk konseri olacak.

Gece Gezmesi, 18 Eylül Cumartesi, 19:00, Beykoz Kundura

Festivalde geçtiğimiz yıllarda Kadıköy’ün birbirinden güzel mekânlarında ‘festival içinde festival’ havası yaratan Gece Gezmesi, farklı sahnelerle Beykoz Kundura’da hayat bulacak. Projeye verdiği destekle +1 de caz severlerin keyfine artı bir katacak. Geceye Türkiye’den ‘caz ve ötesi’nin en başarılı isimlerden Alp Ersönmez ve Çağrı Sertel; Dilan Balkay, Udgang Trio ve Kâzım gibi bağımsız sahnenin yeni ve ilginç isimleri konuk olacak. Konserler, ‘Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması‘ kapsamında aynı gün gerçekleştirilecek Vitrin panellerine de ev sahipliği yapacak Beykoz Kundura’da, Kundura Sahne işbirliğiyle yapılacak.

Festival biletleri

28. İstanbul Caz Festivali’nin biletleri passo.com.tr üzerinden ve İKSV ana gişeden satın alınabiliyor. Üyelikleriyle İKSV’nin yıl boyunca gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri destekleyen Lale Kart üyeleri, İstanbul Caz Festivali konserlerinin biletlerini %25’e varan indirimli fiyatlarla alabiliyor.

Festivalin destekçileri

28. İstanbul Caz Festivali’nin Festival Sponsoru, bu yıl da Garanti BBVA. ‘Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması‘nın Seri Sponsorluğunu ise +1 üstleniyor.

Festivale +1 Yüksek katkıda Bulunan Gösteri Sponsoru, Volvo Car Turkey Otomotiv Sponsoru ve Anadolu Efes, Clifford Chance ve Çiftçi Avukatlık Ortaklığı, ve MUBI Katkı Sağlayan Kuruluş olarak destek veriyor.

28. İstanbul Caz Festivali, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi, Kültür AŞ, UNHCR, ABD Ankara Büyükelçiliği, Avusturya Kültür Ofisi, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu ve Şişli Belediyesi tarafından da destekleniyor. Beykoz Kundura, Feriye, Kundura Sahne, Müze Gazhane ve Swissotel The Bosphorus da işbirlikleri ile festivale katkı sunuyor.

İKSV’nin tüm festivalleri İKSV Kurucu Sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu, İKSV Konaklama Sponsoru The Marmara Group, İKSV Sigorta Sponsoru Zurich Sigorta, Dijital İçerik Güvenliği Servis Sponsoru Digiguardians, Servis Sağlık Sponsoru Amerikan Hastanesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanı Plaza OSGB ile Servis sponsorları GFK, AGC Yazılım, Uzman CRM, Loodos Teknoloji ve OMD’nin katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Festival kampanyası

İstanbul Caz Festivali’nin bu yılki kampanyası Uğurcan Ataoğlu, Pemra Ataç ve Arkın Kahyaoğlu’ndan oluşan Tasarım Danışma Kurulu’nun önderliğinde, tasarımcılar Talip Özer ve Yaşam Zelal Tüzün tarafından hazırlandı. Kentin açık hava alanlarından ilham alan afişlerde, doğa içindeki figürler yer alıyor. Kampanyanın aynı figürlere yer veren filminin animasyonunu da Baran Baran Animasyon Ofisi üstlendi.

Kampanya sloganı #cazhissediyorum, afiş ve kampanyanın temelini oluştururken özel olarak tasarlanan illüstratif, tipografik ve fotografik sticker setleri caz hissinin görselleşmesini destekliyor ve mutlu, enerjik bir dünya kuruyor.

Covid-19 önlemleri

28. İstanbul Caz Festivali’nin tüm konserleri, COVID-19 önlemleri kapsamında alınacak tedbirlere uygun olarak açık hava mekânlarında yapılacak. Mekânlarda alınan tedbirleri ve COVID-19 Etkinlik Rehberi’ni incelemek için; https://caz.iksv.org/tr/onemli-bilgiler

Anlık gelişmeler sosyal medyada

İstanbul Caz Festivali ile ilgili tüm gelişmeler, sanatçıların tanıtım videoları ve etkinliklerle ilgili anlık duyurular, sosyal medya hesaplarından da takip edilebilecek.

Festivalde takip etmek istediğiniz konserleri İKSV Mobil uygulaması üzerinden takviminize ekleyebilir, kendi programınızı oluşturabilir, sanatçı, mekân ve etkinlik adına göre arama yapabilir, etkinlikleri harita üzerinde görüntüleyip yol tarifi alabilirsiniz.

facebook.com/istanbulcazfestivali

twitter.com/istanbulcazfest

instagram.com/istanbulcazfestivali

youtube.com/iksvistanbul

play.spotify.com/user/istanbulkultursanatvakfi

#istanbulcazfestivali