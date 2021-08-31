Paketi 4,5 liraya çıkan makarnaya yıl sonuna kadar yeni zam yokmuş

Bu yıla 3,20 lira seviyelerinden başlayan bir paket makarnanın fiyatı 4,5 liraya kadar yükseldi. Makarna üreticileri, yıl sonuna kadar bu fiyatı koruyacaklarını, yeni zam olmayacağını söyledi.

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Milliyet gazetesinden Duygu Erdoğan’ın haberine göre, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, fiyat artışının ‘en düşük düzeyde’ tutulduğunu dile getirdi.

Tüm dünyada artan tarım emtia fiyatlarına dikkat çeken Külahçıoğlu şunları söyledi: “Fiyat artışı gıda enflasyonunun altında. Hatta bizler, ihracatla elde edilen kârları iç piyasayı dengelemek için de kullanıyoruz. Fiyatlara olabilecek en düşük oranları yansıtıyoruz. Mevcutta makarnalık buğday ton fiyatı 3 bin 200 lira, kilo fiyatı 3,2 lira. Buradan bakılacak olursa fiyatın çok olağan olduğu görülebilir.”

Külahçıoğlu ayrıca kişi başı yıllık makarna tüketiminin 2020’de olduğu gibi 8 kilonun üzerinde seyrettiğini, bu oranın önceki yıllara göre yüzde 25 daha fazla olduğunu ifade etti. Makarnalık buğdayda fiyat artışının durduğunu da anlatan Külahçıoğlu, bu kapsamda yıl sonuna kadar yeni bir artış öngörülmediğini ekledi.

Külahçıoğlu, aynı zamanda Türkiye’nin makarnada üretim gücüne dikkat çekerek, “Kapasitelerimiz çok daha fazla. Hiçbir zaman üretim sorunumuz olmaz” dedi.

Salgının Türkiye’de ilk görüldüğü günden itibaren özellikle tam kapanma süreçlerinde tüketiciler marketlere koşarak ‘panik alışverişi’ yapmış, özellikle makarna ve un gibi uzun süre dayanabilen ürün gruplarına yoğun talep oluşmuştu.

Bunun üzerine o dönemde bir açıklama yapan Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Başkanı Nihat Uysallı, “Merak etmeyin, gerekirse Türkiye’yi makarnaya boğarız” demişti.