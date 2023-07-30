Akşam Postası / 30 Temmuz 2023

Gel de inan: ‘YK Enerji emekçileri’nden gazetelere tam sayfa ilan

Son olarak Akbelen’de kömür madeni uğruna ağaç kıyımıyla şimşekleri üzerine çeken ‘Beşli Çete‘den Limak ve İçtaş ortaklığı YK Enerji’nin ‘emekçiler’i gazetelere tam sayfa ilan verip ‘ekmek teknesi’ maden ve santralleri savundu.

Borsada banka endeksindeki yükseliş sürecek mi?

Borsada yükseliş sürerken uzmanlar, bankacılık endeksinde 6600 puanın yukarı yönlü eğilimin devamı için kritik olduğuna dikkat çekti.

Hepatit hastalarının yüzde 80 hastalıklarından habersiz

Dünyada 1.1 milyon, Türkiye’de yaklaşık 15-20 bin kişi her yıl hepatit B ve hepatit C’ye bağlı karaciğer sirozu ve karaciğer kanserinden ölüyor. Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, bu viral hepatitlilerin en az yüzde 80’inin hastalığından habersiz olduğunu söyledi.

Trump hapse girse bile başkanlık yolundan dönmeyecek

Eski ABD başkanı Donald Trump, hakkında açılan davalarda suçlu bulunup hapse girse bile başkan adaylığından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Sınavda yanlış soru kitapçığı verilen görme engelli Yağmur’un hak arayışı

Ankara’da yaşayan görme engelli 8’inci sınıf öğrencisi Yağmur Büyükurvay, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında verilen yanlış kitapçık nedeniyle hak kaybına uğradı. Sınavda büyük güçlük çeken Büyükurvay’ın ailesi mahkemeye gitti.

Uzman uyarısı: Bu sefer de ‘eyyam-ı bahur sıcakları’ geliyor

Türkiye, çarşambadan itibaren çöl sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı ‘eyyam-ı bahur’un etkisine girecek.