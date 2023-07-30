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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 30 Temmuz 2023

Gel de inan: ‘YK Enerji emekçileri’nden gazetelere tam sayfa ilan

Son olarak Akbelen’de kömür madeni uğruna ağaç kıyımıyla şimşekleri üzerine çeken ‘Beşli Çete‘den Limak ve İçtaş ortaklığı YK Enerji’nin ‘emekçiler’i gazetelere tam sayfa ilan verip ‘ekmek teknesi’ maden ve santralleri savundu.

Mahmut Tanal’dan kaçan jandarmalar açığa alındı

AKP’den YK Enerji’ye dolara endeksli teşvik

Akbelen’de eylemcileri fırçalamaya girişen Muharrem İnce protesto edildi

Borsada banka endeksindeki yükseliş sürecek mi?

Borsada yükseliş sürerken uzmanlar, bankacılık endeksinde 6600 puanın yukarı yönlü eğilimin devamı için kritik olduğuna dikkat çekti.


Yazı değil, gösterişçi kelime gürültüsü

Hepatit hastalarının yüzde 80 hastalıklarından habersiz

Dünyada 1.1 milyon, Türkiye’de yaklaşık 15-20 bin kişi her yıl hepatit B ve hepatit C’ye bağlı karaciğer sirozu ve karaciğer kanserinden ölüyor. Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, bu viral hepatitlilerin en az yüzde 80’inin hastalığından habersiz olduğunu söyledi.

Galatasaray resmen duyurdu: Icardi’yle üç yıllık anlaşma

Trump hapse girse bile başkanlık yolundan dönmeyecek

Eski ABD başkanı Donald Trump, hakkında açılan davalarda suçlu bulunup hapse girse bile başkan adaylığından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde yurt krizi: Öğrenciler bir başına bırakıldı

Sınavda yanlış soru kitapçığı verilen görme engelli Yağmur’un hak arayışı 

Ankara’da yaşayan görme engelli 8’inci sınıf öğrencisi Yağmur Büyükurvay, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında verilen yanlış kitapçık nedeniyle hak kaybına uğradı. Sınavda büyük güçlük çeken Büyükurvay’ın ailesi mahkemeye gitti.

Tekel bayisine silahlı saldırıda bir gözaltı

Uzman uyarısı: Bu sefer de ‘eyyam-ı bahur sıcakları’ geliyor

Türkiye, çarşambadan itibaren çöl sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı ‘eyyam-ı bahur’un etkisine girecek.

Gençlik hatası: Sığ suya balıklama atlamak!

SON HABERLER

Akşam Postası / 30 Temmuz 2023

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