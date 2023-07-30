Trump hapse girse bile başkanlık yolundan dönmeyecek

EMRE ZOR

Eski ABD başkanı Donald Trump, hakkında açılan davalarda suçlu bulunup hapse girse bile başkan adaylığından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Destekçilerinden John Fredericks’in sunuculuğunu yaptığı programa konuk olan Trump, adaylığına ilişkin soruları yanıtladı. Fredericks, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını koyan Trump’a, ‘‘Hapis cezası almanız adaylığınıza engel olur mu?’’ diye sordu.

77 yaşındaki eski başkan, ‘‘Hiç de bile… Anayasa izin veriyor’’ dedi ve ekledi: ‘‘Aşırı sol manyaklar bile farkında. Bu beni durduramaz.’’

Ülkeyi hapisten yönetebilir

ABD Anayasası’na göre Trump hapse girse bile adaylığını sürdürebilir. Dahası kampanyasını hapisten idare edebilir ve hatta başkan seçilirse ülkeyi hapisten yönetebilir.

Buna en yakın örnek 1920’de Sosyalist Parti’nin başkan adayı Eugene V. Debs. ABD’nin 1. Dünya Savaşı’na katılmasına sert muhalefeti nedeniyle 10 yıl hapse çarptırılan Debs, kampanyasını hapisten yürüterek yaklaşık 1 milyon oy toplamıştı.

Yine de Trump hapisteyken başkan seçilirse ne olacağı kesin değil. Akademisyenler daha önce ABD’de emsali bulunmayan böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Trump’ın göreve gelir gelmez affedilebileceğini söylüyor.

Hakkında ciddi suçlamalar var

Başkanlık seçimleri için kampanyalarına son hız devam eden Cumhuriyetçi aday, ciddi suçlama ve soruşturmalarla karşı karşıya.

Haziran’da eski başsavcı Jack Smith, Trump’ı devlete ait yüzlerce gizli belgeyi Florida’daki malikanesinde saklamakla suçladı. Trump bu dava kapsamında çalışanına malikanesindeki güvenlik görüntülerini silmesi için baskı yapmakla da suçlanıyor.

Georgia eyaletindeki savcılarsa, Trump’ı 2020 başkanlık seçim sonuçlarını kendi lehine çevirmesi için idari işlerden sorumlu yetkili Brad Raffensperger’a ‘baskı’ yapmakla suçluyor. ABD medyasının yayınladığı telefon görüşmesinde Trump’ın Raffensperger’e, ‘‘Tek istediğim şey bu: Elde ettiğimizden bir fazlası olan 11 bin 780 oy, çünkü eyaleti biz kazandık’’ dediği duyuluyor. Georgia’da Başkan Joe Biden’ın kazandığını kabul etmeyen Trump, eyaletteki oyların çalındığını öne sürüyor.

Trump’a yönelik son suçlama da 2016 seçimlerinin öncesinde ve sonrasında seçmenlerden yasadışı faaliyetlerini gizlemek amacıyla New York ticari kayıtlarında 34 kez sahtecilik yapmak. Ancak Trump, Manhattan Bölge Savcısı Alain Bragg’in yürüttüğü soruşturmayı ‘cadı avı’ diye niteliyor ve yine tüm suçlamaları reddediyor.

Avukatları, eski başkanın seçim sonuçlarını tanımayarak seçmenlerini ‘6 Ocak kongre baskınına kışkırttığı’ gerekçesiyle de çok yakında federal savcılar tarafından suçlanabileceğini söylüyor.