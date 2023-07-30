Akbelen’i savunmaya gelen vatandaşların kimlik bilgilerini alıp, daha sonra buna tepki gösteren CHP’li Mahmut Tanal’dan kaçan jandarmalar açığa alındı. Gerekçeyse emirlere aykırı bir şekilde görev yerini terk etme.

Görsel: Art Gerçek

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğruyor, gözaltına alınıyor.

Dün de İkizköylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal dahil 22 kişi gözaltına alındı. Aynı gün direnen halka destek için bölgede bulunan CHP’li Tanal, jandarmanın bölgeye gelen vatandaşların kimlik bilgilerini almasına “Burada fişleme yapamazsınız” diye çıkışmıştı.

Jandarmanın “İçeri girenlerden aranan şahıs var mı yok mu bunu ben nereden bileceğim?” cevabını üzerine sinirlenen Tanal, “Fişleme yapamazsınız bana kararı gösterin” diyerek jandarmanın elindeki kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalıştı.

Kağıdı vermeyen jandarma personelinin koşarak kaçması üzerine Tanal, jandarmanın peşinden koşarak yakalamaya çalıştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Tanal’dan kaçan jandarmaların açığa alındığını duyurdu. Gerekçeyse jandarmaların emir ve talimat dışında görev yerini terk etmesi.