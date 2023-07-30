Valilikten Akbelen açıklaması: Gereken işlemler sona erdi

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madeni için başlatılan ağaç kesiminde ‘gerekli işlemlerin sona erdiğini’ kaydetti.

Fotoğraf: İkizköy halkı

Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı.

Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğruyor.

Valiliğin bu akşam yayınlanan açıklamasında “Bu kapsamda yapılması gereken işlemler için 24 Temmuz 2023’te Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar bugün itibariyle sona ermiştir” diye yazıldı.

Açıklamada polis ve jandarmaya ‘saldırıldığı’ savunulurken ‘provokasyonlar’ meydana geldiği iddia edildi.