Akbelen’de eylemcileri fırçalamaya girişen Muharrem İnce protesto edildi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı ağaçlarını korumaya çalışan eylemcilere ‘vaaz’ vermeye girişince protesto edildi.

Görsel: Yeniçağ

Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı.

Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğruyor.

Yedinci günde de ağaç kesimi jandarmanın köylüleri engellemesiyle devam ediyor.

‘Amacınız sorunu çözmek mi?’

Muharrem İnce, bugün birçok siyasetçinin yaptığı gibi alana gitti.

Yeniçağ’ın aktardığına göre İnce’nin Akbelen’e korumaları ve jandarma eşliğinde girmesi tepki çekti.

Halkın forum düzenlediği sırada korumaları arkasındayken söz alan İnce, yurttaşların sitemi sonrası “Hepinize teşekkürler, sağ olun” deyip mikrofonu bıraktı.

Daha sonra mikrofonu tekrar eline alıp alanın ortasına geçen İnce, “Amacınız sorunu çözmek mi? Bana pek öyle gelmiyor” dedi.

Memleket Partisi lideri daha sonra ‘PKK ve ‘FETÖ’yle mücadele ettiği için devlet tarafından korunduğunu’ savundu.

Yurttaşların alkış ve sloganlarla protesto ettiği İnce, “Sonuç almak istiyorsak, bunu şova dönüştürmeden ciddi bir şekilde mücadele etmemiz lazım” dedi.

Sözleri tepki çeken İnce ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı.

Kılıçdaroğlu da protesto edildi

Alana gidip konuşma yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, arabasına binip ayrılmak isteyince yurttaşlar tarafından protesto edilmişti. CHP lideriyle birlikte kesim alanına gitmek isteyen yurttaşlar arabanın önünü kesmişti.

Daha sonra Kılıçdaroğlu yanındaki CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve birkaç yurttaşla kesim alanına girmişti. Kılıçdaroğlu’yla birlikte alana girmek isteyen yurttaşlara jandarma biber gazı ve copla müdahale etmişti. Üç kişi gözaltına alınmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun kesim alanındaki görüntüleri CHP tarafından basına servis edilmişti.

CHP’li vekiller yuhalanmıştı

28 Temmuz’da alana giden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da kendisine sitem eden bir yurttaşa “Sizin gibi insanlar yüzünüzden iktidarı kaybettik” deyip yürümüştü.

Eylemcinin, “Bizim sayemizde kazanacaktınız, iyi ki kazanmamışsınız” demesi üzerine geri dönen Tanan bu kez şu ifadeleri kullanmıştı: “AKP’nin ekmeğine yağ sürüyorsun. Sen AKP’nin provokatörüsün.”

Bunun üzerine eylemciler Tanal’ı yuhalayarak alandan çıkmasını istemişti.

Völgeye giden CHP’lilerden Ali Mahir Başarır da kendisine sitem eden yurttaşa parmak sallamıştı. Eylemciler Başarır’ı yuhalamıştı.