Galatasaray resmen duyurdu: Icardi’yle üç yıllık anlaşma

Galatasaray Kulübü, geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’yle üç yıllık anlaşma sağlandığını resmi olarak duyurdu.

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Arjantinli futbolcuya her sezon için net 6 milyon avro, eski kulübü Paris Saint-Germain’e (PSG) ise dört sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon avro bonservis bedeli ödenecek.

Icardi, sarı-kırmızılı formayla geçen sezon Süper Lig’de 24 müsabakada 22 gol atarken, iki maçta görev aldığı Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında ise 1 kez fileleri havalandırdı.

Arjantinli yıldız, Galatasaray’ın elde ettiği şampiyonlukta önemli rol alan futbolculardan oldu.