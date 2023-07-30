Sınavda yanlış soru kitapçığı verilen görme engelli Yağmur’un hak arayışı 

MESUDE ERŞAN

Ankara’da yaşayan görme engelli 8’inci sınıf öğrencisi Yağmur Büyükurvay, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında verilen yanlış kitapçık nedeniyle hak kaybına uğradı. Sınavda büyük güçlük çeken Büyükurvay’ın ailesi mahkemeye gitti.

Görsel: Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’na göre, hiç görmeyen öğrencilere, şekil, grafik ve resim içeren sorular yerine eşdeğer ve betimlemeli soruların yer aldığı kitapçığın verilmesi gerekiyor. Kaldı ki Büyükurvay’ın Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu’ndaki (ÇÖZGER) “Özel koşul gereksinimi vardır” ibaresi, total görme engellilik (hiç görmeyen) anlamına geliyor.

Sınav başvurusu sırasında görmeyen öğrencilerin LGS kayıt bilgilerinin, okul müdürlüğünün veliye rehberlik yaparak girmesi şart. Yağmur’un annesi Nejla Büyükurvay, sınav kaydının yapılacağı okula bizzat gidip belgelere “Hiç görmeyen” olarak işlenmesi gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Ancak okuldaki yetkili “Az gören yazsak da aynı kitapçık gelecek” dedi. Kılavuzdaki açık ifadelere rağmen belli ki hatalı giriş yapıldı.

Büyükurvay 4 Haziran’daki LGS‘de okuyucu ve işaretleyiciyle sınava girince kötü sürprizle karşılaşsa da mecburen soruları çözmeye devam etti. Şekil içerikli soruları, okuyucu ve işaretleyicinin anlatımıyla anlamaya çalıştı. Ancak dezavantajlıydı ve zaman yetmedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ‘dava açın’ dedi

Ailesi sınavdan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne başvurdu ve Yağmur’un sınav kağıdının şekil içerikli sorular dışlanarak hesaplanmasını istedi. Müdürlük çalışanları ailenin talebini haklı bulsa da dava açılması halinde hesaplamanın yapılabileceğini söyledi. Aile de bunun üzerine dava açtı.

Eğitimde Görme Engelliler Derneği’nin (EGED) verdiği bilgiye göre, LGS’de pek çok görme engelli çocuğun başına benzer şey geliyor. Okullar sınav kaydı sırasında, ışık ve renk algısı gibi görme kalıntılarını az görme zannederek işlem yapıyor, velilere ise doğru bilgi ulaştırılmıyor.

Bu çocuklar hak kayıpları yaşıyor çünkü davaları görülürken, okul tercih süreci devam ediyor. Öğrenci bir okula alışıp yeniden hesaplanan puanına uygun, istediği okula dönem başladıktan sonra ancak geçebiliyor.

Yağmur’un hayali sosyal bilimler lisesine girmek

Yağmur’un hayali yine Ankara’da hazırlık sınıfı bulunan bir sosyal bilimler lisesine girmek. Doğru kitapçık gelseydi, soruları rahatça çözebilecek ve yeterli puanı alarak hayal ettiği lisede okuyabilecekti.

Bu nedenle sınav sonucunun bu özel duruma göre hesaplanması için açılan davanın hızlı ve olumlu sonuçlanmasını umutla bekliyor.