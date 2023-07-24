Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Sonuçlara http://www.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
Eğitim bakanı: LGS’de çocukları çok zorlamayacağız
Yaramazlara biraz batar!
Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Sonuçlara http://www.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
Eğitim bakanı: LGS’de çocukları çok zorlamayacağız
İçkiliyken araç kullandığı esnada kazaya sebebiyet veren Yeni Zelanda Adalet Bakanı Kiri Allan istifa etti.
Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Eğitim bakanlığının açıkladığı sonuçlara http://www.meb.gov.tr sitesinden ulaşılabilir.
Elon Musk, Twitter’ın ismini ‘X’ olarak değiştirecek. Peki, ‘X’ harfi Musk ve Twitter için ne ifade ediyor? Haberimizde.
Şener Şen, başrolünde olduğu ‘Zengin Mutfağı’ oyunuyla yeniden Türkiye turnesine çıkıyor.
İsviçre’nin Türkiye’ye altın ihracatı haziranda 13,3 ton altınla bir önceki aya göre yüzde 39 arttı. İsviçre’nin genel altın ihracatıysa geriledi.