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Yaramazlara biraz batar!

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LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Eğitim bakanlığının açıkladığı sonuçlara http://www.meb.gov.tr sitesinden ulaşılabilir.