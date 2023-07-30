A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar’ı 3-2 yenerek 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı.
SON HABERLER
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Challenger Kupası şampiyonu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar’ı 3-2 yenerek 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı. Güncellenecek…
Usta senarist Safa Önal hayatını kaybetti
Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren usta senarist Safa Önal, 92 yaşında yaşamını yitirdi.
İzmir’deki orman yangını kontrole alındı
İzmir Urla’da, otoyolda seyreden bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İzmir-Çeşme otoyolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.
Zeytin sepetleme görüntüsü tepki çeken kişi tutuklandı
Akhisar ilçesinde üstü çıplak halde zeytin tankına girdiği görüntüleri paylaşılan kişi tutuklandı. İşletme mühürlenerek men edilmişti.
Akşam Postası / 30 Temmuz 2023
Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.