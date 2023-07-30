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Yaramazlara biraz batar!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Challenger Kupası şampiyonu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar’ı 3-2 yenerek 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı.

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Türkiye – Katar

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Akşam Postası / 30 Temmuz 2023

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