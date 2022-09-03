Akşam Postası / 3 Eylül 2022

AKP’de seçim hazırlığı: Listeler için ‘yıpranmamış’ isim aranıyor

Partisi AKP’nin dünkü merkez yönetim kurulu (MYK) toplantısında seçim hazırlıklarına dair yol haritasını ele alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, milletvekili aday listelerinde ‘yıpranmış’ isimlere yer vermeyeceğini söyledi.

Erdoğan’ın ‘şakası yok’, Yunanistan’ı tek cümleyle uyardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan’a tepki göstererek, “Çok fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Bir gece ansızın gelebiliriz” dedi.

AB, Rusya’yı enerji sözleşmelerine saygı duymaya çağırdı: Yoksa harekete geçeriz

Rus enerji devi Gazprom’un Kuzey Akım 1’den gaz sevkiyatını durdurmasına tepki gösteren Avrupa Birliği (AB), Rusya’yı sözleşmelere saygı göstermeye çağırdı.

Memur-Sen’le Erdoğan arasında ‘maaş promosyonu’ görüşmesi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la sözleşmeliler, meslek kanunu, öğretim yılına hazırlık ödeneği ve promosyon konularını görüştü.

Asistan hekimlere nöbet eziyetine son veren yönetmelik yayımlandı

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan ‘tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliği’, asistan hekimlere nöbet ertesi izin hakkı verdi. Asistan hekimler ayda en fazla sekiz nöbet tutacak.

Rağbet görmeyen Yassıada’daki ‘islami otel’ ‘tahsis’ edilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yassıada’ya inşa edilen ‘Katre Island’ adlı 5 yıldızlı İslami otelin işletilmesi için ilan açtı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, “Üzerinde turizm amaçlı yatırım yapmak üzere Bakanlığımız tarafından yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecektir” dendi.

Sahnede rahatsızlanan Genco Erkal, hastaneye kaldırıldı

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tiyatro oyunu sırasında sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Erdoğan’la Putin, ‘Şanghay’ toplantısını görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüştü. İki liderin Akkuyu Nükleer Santrali, tahıl koridoru gibi gündemdeki konuları Özbekistan’daki Şanghay İşbirliği Teşkilatı toplantısında ayrıntılarıyla ele almak için anlaştığı bildirildi.

Maaş promosyonlarına enflasyon düzenlemesi talebi KDK’da

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), çalışanlara bankalar tarafından verilen maaş promosyonlarında enflasyon düzenlemesi başvurularını incelemeye aldı.

İzmir Barosu’na ‘Erbaş’ soruşturması: Dini değerleri aşağılamakla suçlanıyor

Karşıyaka başsavcılığı, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın LGBTİ+’ları hedef alan sözlerini eleştiren açıklamaları nedeniyle ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçlamasıyla iddianame hazırladı.

‘Thodex vurgunu’ mağdurlarının beyanları: 12,5 milyon lirasını kaptıran var

Kapatılan kripto para platformu Thodex’e ilişkin soruşturmada şikayette bulunan 588 kişiden bir kısmının beyanlarına ulaşıldı. 12,5 milyon lira, 1 milyon lira ve 850 bin lira gibi yüklü meblağlar kaptırdığını kaydedenler var.

Mevduat oranları: TL’de Bitlis, dövizde Aksaray zirvede

TL mevduata ilginin kur korumalı mevduatla (KKM) birlikte kısmen arttığı görülürken, TL’nin toplam mevduat içindeki payının en yüksek olduğu il Bitlis; döviz mevduatındaysa Aksaray liste başı.